İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ

Prof. Dr. Mesut Aydın, Doç. Dr. Recep Dündar, Yrd. Doç. Dr. Erol Koçoğlu, Yrd. Doç. Dr. Emine Meliha Kurtdaş, Yrd. Doç. Dr. Şule Egüz, Arş. Gör. Fatih Kaya ve Okutman Güler Aydın tarafından 13-20 Şubat 2018 tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşuyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 87.yıldönümü münasebetiyle açılan sergiyle ilgili konuşan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Aydın, “Sergimiz ‘Atatürk ve Malatya’ adını taşıyor. Bilindiği üzere Atatürk’ün Malatya’ya ilk ziyareti 13 Şubat 1931 tarihinde olmuştur. İkinci ziyareti de 14 Kasım 1937’de gerçekleşmiştir. Bu ziyaretleri kapsamında Malatya’da gezip gördüğü ve incelemede bulunduğu bir takım kurumlar var. Özellikle iplik fabrikasının inşaatının gezilmesi, memleket hastanesi yani devlet hastanesinin yapımıyla alakalı incelemelerde bulunması, bunlar gezinin ayrıntıları arasında yer alan hususiyetler ama Atatürk’ü Malatya’ya getiren asıl neden her iki ziyaretinde de demir yolu olmuştur” şeklinde konuştu.

“UMARIM O DÖNEMLERİ YAŞATABİLİRİZ”

Aydın, “Atatürk demiryolu hattının açılışı münasebetiyle Malatya’ya da uğramıştır. 1931, 1937 ayrımı yapmadan her iki gezisini de bir araya getirerek bu gezilerde çekilmiş olan fotoğrafları kendi arşivimizden ve Malatya Valiliği Malatya kitaplığı adı altında kurumsallaşan ve bir vakıf marifetiyle desteklenen, oradaki birimde yayınlanmış kitaplardaki fotoğraflardan da istifade etmek üzere bu sergiyi hazırladık. Bunun dışında gazete kupürlerinde 1931 ve 1937 yılına ait yerel ve ulusal gazetelerdeki nüshaların da fotoğraflarını mümkün olduğu kadar bu sergi içerisinde bulundurmaya gayret ettik. Umarım sergimize gelip ziyaret edenlere o dönemleri yaşatabiliriz” ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi-İNÜHABER)