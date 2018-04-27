İnönü Üniversitesinde Tiyatro Rüzgarı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Tiyatro Günleri kapsamında 24-26 Nisan’da oyunlar sahnelendi.

KALABALIKLAR İZLEDİ

‘Aramızda Kalsın, Lafını Esirgemeyenler, Albay Kuş, Derviş, Ayrılık’ sahnelenen tiyatro oyunları arasında yer aldı. Oyunların gerçekleştiği Turgut Özal ve Kongre Merkezi kalabalıkla dikkat çekti.

Yoğun ilgiden öğrenciler ve diğer izleyiciler sahnelenen oyunları ayakta izledi.Özellikle öğrenciler böyle etkinliklerin kendileri tarafından çok ilgi gördüğünü ve beğenildiğini ifade ettiler. Ayrıca Kongre Merkezinin oldukça kalabalık olmasından dolayı daha büyük olmasını istediklerini de belirttiler.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

