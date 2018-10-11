İnönü Üniversitesinde “Askıda Çay Simit” projesi

Malatya’da “Askıda Ekmek”, üniversitede ise “Askıda Çay Simit” olarak başlatılan projenin amacı maddi durumu iyi olan insanların askıda ekmeğe bağışta bulunup, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bundan faydalanmasını sağlamak.

Facebook üzerinden kurulan bir grubun Nedim Ulubaba tarafından başlatılan proje Malatya’da bir ilk oldu. “Askıda Çay Simit” projesiİnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Hakan Erkuş’un da bilgisi dahilindeüniversitede faaliyete geçti.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI

Malatya’da dört fırında 2018 Ramazan ayından bu yana yaklaşık 6 bin 500 ekmeğin dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Nedim Ulubaba, bu projenin İnönü Üniversitesinde de başlatılması gerektiği düşünüp, harekete geçtiklerini söyledi.

Ulubaba, bu projeden herhangi bir beklentilerinin olmadığını projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu kaydederek sözlerini tamamladı.