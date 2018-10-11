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İnönü Üniversitesinde “Askıda Çay Simit” projesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hastane Kantini, üniversitedeki çeşitli kafekantinlerde “Askıda Çay Simit” projesi gerçekleştirildi. Malatya’da dört fırında 2018 Ramazan ayından bu yana yaklaşık 6 bin 500 ekmeğin dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten proje koordinatörü Nedim Ulubaba, bu projenin İnönü Üniversitesinde de başlatılması gerektiğini düşünüp, harekete geçtiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesinde “Askıda Çay Simit” projesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hastane Kantini, üniversitedeki çeşitli kafekantinlerde “Askıda Çay Simit” projesi gerçekleştirildi. Malatya’da dört fırında 2018 Ramazan ayından bu yana yaklaşık 6 bin 500 ekmeğin dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten proje koordinatörü Nedim Ulubaba, bu projenin İnönü Üniversitesinde de başlatılması gerektiğini düşünüp, harekete geçtiklerini söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:35
İnönü Üniversitesinde “Askıda Çay Simit” projesi

Malatya’da “Askıda Ekmek”, üniversitede ise “Askıda Çay Simit” olarak başlatılan projenin amacı maddi durumu iyi olan insanların askıda ekmeğe bağışta bulunup, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bundan faydalanmasını sağlamak.

Facebook üzerinden kurulan bir grubun Nedim Ulubaba tarafından başlatılan proje Malatya’da bir ilk oldu. “Askıda Çay Simit” projesiİnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Hakan Erkuş’un da bilgisi dahilindeüniversitede faaliyete geçti.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI

Malatya’da dört fırında 2018 Ramazan ayından bu yana yaklaşık 6 bin 500 ekmeğin dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Nedim Ulubaba, bu projenin İnönü Üniversitesinde de başlatılması gerektiği düşünüp, harekete geçtiklerini söyledi.

Ulubaba, bu projeden herhangi bir beklentilerinin olmadığını projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu kaydederek sözlerini tamamladı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Askıda Çay Simit
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