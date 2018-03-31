“İNANÇ PSİKOLOJİSİ VE BİLİM” KONFERANSI

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipler Derneğinin birlikte organize ettiği “İnanç Psikolojisi ve Bilim” konulu konferans dün gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Rektör, Psikiyatrist, Yazar ve Aktivist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Erdem, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, ilçe belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve birçok vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Erdem yaptı. Değerler eğitimi kapsamında Malatya Öner İmam Hatipler Derneği’yle uyum içerisinde programlarının devam ettiğini dile getiren Erdem, Malatya Önder İmam Hatipler Derneği başkanına teşekkür ettiğini söyledi.

OSMANLI NEDEN ENDÜSTRİ DEVRİMİNİ KAÇIRDI?

Daha sonra söz alan Rektör, Psikiyatrist, Yazar ve Aktivist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları kaydetti:

“Osmanlı Neden Endüstri Devrimini kaçırdı? 18. Yüzyılda Medreselerden Mantık, Matematik, Astronomi, Felsefe dersleri kaldırıldı. İbni Sina, İbni Rüşt, İkinci Aristo denilen Farabi eğitimden çıkarıldı. İlmiye sınıfı Mısır kaynaklı selefi ulema ve süpergüç olmanın verdiği narsistik körlükle, Ortaçağ da Avrupa eleştirisel düşünce okuluna başlatmışken, vakıf korumasındaki Medrese eğitiminde eleştirisel düşünceden vazgeçerek korumacı davrandı. Düşüncenin ilerlemesini durdurdu. Zamanın ruhuna göre ‘İslam’ teslim ama nasıl bir teslim? Gerçeğe ulaşmak için 4 yol 1- deney gözlem, 2- akıl yürütme 3- sezgiler, 4- inançlar Allah tasavvuru. Zihin teorisi yetisi insanda var, akıl yürütme olarak, 1-Başkalarının zihni durumları ve düşüncelerihakkında tahminler yapabilme, 2-Kendimiz dışındaki bireylerin zihni hakkında kendimizle ilinti kurup kuram oluşturabilme, 3-Düşünce hakkında düşünme yeteneğini içerir.”

Daha sonra Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerine sunumla devam etti.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi