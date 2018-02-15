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İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

 Malatya’da tarlada çapa yaptığı esnada bacağı makineye sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı. 

İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

 Malatya’da tarlada çapa yaptığı esnada bacağı makineye sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 16:24
İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Abuzer Duman isimli vatandaş tarlasında çapa yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu bacağını çapa makinesine kaptırdı. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi.


Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri, bir bacağı çaba makinesine sıkışan yaralıyı yaptığı çalışma ile kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

İHA

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MalatyaBacağı Makineye Sıkışan VatandaşItfaiye KurtardıMalatya Haberleri
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