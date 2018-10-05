İmar affında 10 bin 869 başvuru alındı

Malatya'da İmar Affı kapsamında 10 bin 869 başvuru aldıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, “Malatya'da bugüne kadar, daha doğrusu cuma güne kadar, imar affı kapsamında 10 bin 869 başvuru alındı. Vatandaşlarımıza bu konuları duyurmak için, ilk etaptaBattalgazi ve Yeşilyurt bölgesindeki muhtarlarla toplantı yaptık. Akabinde sürekli tüm ilçelerde toplantı yaptık. İmar affı konusunda belediyelerimizi, muhtarlarımızı bilgilendirdik:İmar affı nedir,başvuruları nasıl yapılıyor? Şehrin muhtelif yerlerine, gerek bizlerin, gerekse belediyelerin hazırlamış oldukları pankartları astık. Billboard ve afişlerleimar affının duyurusunu yaptık. Güzel geri dönüşlerde oldu. Anladığımız kadarıyla, işin duyurulması ve tanıtımıda çok önemli. Tabi şöyle bir şey var. Bizim imar affıyla ilgili bir bilgi ve tanıtım bölümümüz var. Orada arkadaşlarımız sabah 08.00, akşam 17.00'ye kadar sürekli vatandaşlarımıza bilgi veriyorlar. E-devlet şifresini alan vatandaşlar, internet ortamından da kendi işlemlerini gerçekleştirebilir. İmar affı kapsamında başvurular 31 Ekim'e kadar, ödemeler ise 31 Aralık'a kadar devam edecek” diye konuştu.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı konusunda bilinmeyenleri anlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, “Aslında bunu bir af olarak görmüyoruz. Toplumda problem olmuş bir şekilde, geçmiş dönemde imar mevzuatına aykırı bir şekilde ortaya çıkmış, belediyeler tarafından göz ardı edilmiş, dikkatten kaçmış, imar planına ayıkırı bir şekilde oluşan, yapıların tekrara kayıt altına alınıp ekonomiye kazandırılması, örneğin vatandaş 8 kat yapacakken, 9 kat yapmış, bir oda balkonunu daireye katmış, bahçesine ev yapmış ama kaydı yok, bu gibi bazı sıkıntıların çözümü noktasında güzel bir adım. 'İmar Barışı' bir af değil. Şunu belirtelim, Sayın Bakanımızın kesin talimatıyla, İmar Barışı biliyorsunuz 31 Aralık 2017'den sonraki yapıları kapsıyor. Bu konu çok hassas, yani 2017'den önceki yapıları kapsıyor bu İmar Affı. Bugüne kadar Malatya'da bu güne kadar bu konuyla ilgili bir şikayet geldi. İlgili belediyeler ile yazışmaları tamamladık ve yıkım işlemleri gerçekleştirilecek. Dediğim gibi bu imar affı, 31 Aralık 2017 yılından önce yapılan yapıları kapsıyor. Dediğim gibi bunu bir fırsata dönüştürelimde bizde bir şeyler yapalım diyenler yanılır. Yapı Fuarı'ndabiz bu konu ile ilgili stant açtık. İmar Barışı hakkında da bu konuda bilgi veriliyor” şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM'UN MALATYA ZİYARETİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Malatya ziyaretinin Malatya'ya en önemli katkısının Beydağı Bölgesindeki Kentsel Dönüşüm sorununun çözülmesi olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, “Özellikle belediye başkanlarımızla yapılan toplantılarda başkanlarımızın birçok alanda ki talepleri alındı ve bu isteklerin finansmanınınsağlanması noktasında bakanımız gerekli talimatları verdi. Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kısmen tıkanma noktasına gelmişti. Bu konuda daSayın Bakanımızın çok ciddi katkıları oldu. Beydağı Kentsel Dönüşümü Belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı birlikte yürütecek. Beydağı Kentsel Dönüşüm çalışmalarıçok kısa bir süre sonra hareketlenecek o bölgedeki mağduriyetlerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.