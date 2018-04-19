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“İman Gücü Oldukça Bayrağımız İnmez”

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser Afrin Hareketi’ne katılan Darendeli uzman çavuşların ailelerini ziyaret etti. ziyarette konuşan Başkan Eser, “İman gücü olduğu sürece bizim bayrağımız inmez, ezanımız susmaz, ülkemiz hiçbir zaman ne Suriye ne Irak ne Mısır olur” dedi.

“İman Gücü Oldukça Bayrağımız İnmez”

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser Afrin Hareketi’ne katılan Darendeli uzman çavuşların ailelerini ziyaret etti. ziyarette konuşan Başkan Eser, “İman gücü olduğu sürece bizim bayrağımız inmez, ezanımız susmaz, ülkemiz hiçbir zaman ne Suriye ne Irak ne Mısır olur” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:11
“İman Gücü Oldukça Bayrağımız İnmez”

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser Afrin Hareketi’ne katılan Darendeli uzman çavuşların ailelerini ziyaret etti. Harekete katılan Uzman Çavuş Hasan Dölcel’in eşi 2 erkek çocuk annesi Ayşegül Dölcel, eşinin Afrin Hareketı’nde yer aldığını söyledi.

DEVLETIMIZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Dölcel, “Burada görev almasından gurur duydum. Tekrardan böyle bir görev verseler tekrar göndermeye gururla hazırım. Eğer vatan için, hizmet için, gerek eşim gerekirse oğullarım, babam, kendim, annem, kız kardeşlerim hepimiz bu göreve kalpten, gönülden hazırız. Çok şükür sağ salim dönmeyi nasip etti. Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Burada olmaktan da gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

BİN MEHMET VATANA FEDA OLSUN

Uzman Çavuş Mehmet Özdemir’in babası Gazi Özdemir de, “Bir tane oğlum var. Türk milletinin emrine verdik. Görevini başarılı bir şekilde yapıyor. Bu görev kutsal bir görev ve bir Mehmet değil bin Mehmet’im feda olsun” dedi.

TÜRK ANASINA MİNNETTARIZ

Daha sonar söz alan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise şunları kaydetti:

“Ayşegül hanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Çiçeği burnunda delikanlı eşini gözünü kıpmadan Afrin’e gönderdi. Söylediklerini duydunuz; gerekirse bende eşimle beraber silahımı alır çıkarım Afrin’e giderim, Suriye’ye de giderim, Irak’a da giderim dedi. Allah razı olsun onlardan iman gücü olduğu sürece bizim bayrağımız inmez, ezanımız susmaz, ülkemiz hiçbir zaman ne Suriye ne Irak ne Mısır olur. Olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir kez daha kendimizi, rüştümüzü ispatladık. Kendi öz silahlarımızla mücadele verdik. Türk anasına minnettarız.”

 Başkanın ziyaretlerine Darende Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Kürşat Gök de eşlik etti. (Bülten)busabahmalatya.com 

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