Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107499
ALTIN
172.890
DOLAR
4.0612
STERLİN
5.6799
EURO
4.9512

İmam Hatip Öğrencileri Sempozyuma Konu Olacak

Yeşilyurt Belediyesinin ‘4. Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu’ etkinliği kapsamında düzenlediği,  İnönü Üniversitesi,İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin destek verdiği ‘Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri’ konulu sempozyum 27 ile 28 Nisan günleri arasında gerçekleşecek.

İmam Hatip Öğrencileri Sempozyuma Konu Olacak

Yeşilyurt Belediyesinin ‘4. Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu’ etkinliği kapsamında düzenlediği,  İnönü Üniversitesi,İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin destek verdiği ‘Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri’ konulu sempozyum 27 ile 28 Nisan günleri arasında gerçekleşecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:03
İmam Hatip Öğrencileri Sempozyuma Konu Olacak

Yeşilyurt Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, geleceği emanet edecekleri gençlerin eğitim ve kültür hayatlarına katkı sağlaması adına düzenledikleri sempozyuma destek veren İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sempozyum Düzenleme Kuruluna teşekkürlerini sundu.

27-28 NİSAN’DA YAPILACAK

Sempozyumun 27 ile 28 Nisan günleri arasında düzenleneceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın talimatları neticesinde geride bıraktığımız 4 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası çok sayıda panel, konferans, çalıştayı halkımızla buluşturduk, kültürel etkinliklere çok fazla önem veren bir hizmet anlayışına sahibiz.  27 ile 28 Nisan günleri arasında İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin destekleriyle ‘Uluslar arası İmam Hatip Öğrencileri’ konulu sempozyumu halkımızla buluşturacağız. Sempozyumun açılış töreni 27 Nisan Cuma günü saat 09.30’da yapılacaktır. Ana teması gençlerin güncel meseleleri olan sempozyumda15 ayrı konu başlığı altında 2 gün boyunca çok faydalı ve verimli sunumlar yapılacaktır.Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda tüm hazırlıkları tamamlanansempozyumu diğerlerinden ayıran fark ise normalde sempozyumlarda bilim adamları veya akademisyenler sunum yapar bildiri sunar, ancak bu sefer durum farklı olacak ve İmam Hatipli öğrencilerimiz sunumlar yapacaklar.Bizler gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz, gençlerimiz eğer lise çağlarında sempozyumlara katılır, konuşma yapar ve bildiri sunarlarsa özgüvenleri gelişir ve kendilerini geliştirmiş olurlar. Bütün vatandaşlarımızı sempozyuma davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

SEMPOZYUMUN TEMEL GAYESİ

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mikail Çirkin de, her yönüyle faydalı ve verimli geçeceklerine inandıkları sempozyumu düzenleyen başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmada, “Okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek günümüz gençlerinin meselelerini birinci ağızdan tartışmak, ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyuyla paylaşmalarına imkân tanımak bu sempozyumun temel gayesidir” diye konuştu.

SEMPOZYUMDA GENÇLER KENDİLERİ KONUŞACAK

Semzpoyum Düzenleme Kurul Üyesi Doç.Dr.Recep Uçar ise sempozyumu diğer sempozyumlardan farklı kılan etkenlerden bahsederken şunları ifade etti:

“Ülkemizde genellikle gençler üzerine hep yetişkinler konuşur, bu sempozyumda gençler kendileri hakkında konuşacaklar.İmam Hatip’lerde okuyan öğrencilerinin sosyal problemlere dikkatlerini çekmek, bu sorunları hakkında farkındalıklarını oluşturmak hatta yaşadıkları toplumun sorunları değil dünya ölçeğindeki sorunlara dikkati çekmek ve sorunlara çözüm bulmaları için onları teşvik etmeyi hedefliyoruz.  Çözümler üretilirken her hangi bir ön yargı olmadan, tarafgirlikle değil bilimsel düşünme süreçlerini gözetmelerini, çağımıza uygun insan modelini ortaya koymalarını ve gelecek yüzyıllara hazırlanan bir gençlik profili çerçevesinde hazırlanmaları açısından bu sempozyumun ciddi katkısı olacağı kanaatindeyiz.”

27 ile 28 Nisan günlerinde özel bir otelde gerçekleşecek oturum toplantılarında; Gençliğin Anlam Arayışı/ Gençlik ve Aktüalite/ Gençliğin Anlam Arayışı-2/ Gençlik ve Teknoloji/ Gençlik ve Yeni İletişim Modelleri/Gençlik ve Akran İlişkileri/Gençlik ve Aile/Gençlik ve Medeniyet/Değerlerin Taşınmasında Gençlerin Misyonu/ Gençler ve Okuma Tercihleri/ Gençler ve Okuma Kültürü/Gençlik ve İslam Coğrafyası/ Gençlik, Sanat ve Spor/ Devletin Gençlik Vizyonu/Mazlum Coğrafyalar konularında sunumlar yapılacak.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.04.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
Sempozyumİmam Hatip ÖğrencileriYEŞİLYURT BELEDİYESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa Film Festivali, Münir Özkul’la Başladı
Kısa Film Festivali, Münir Özkul’la Başladı
İnce’nin Acı Günü
İnce’nin Acı Günü
Cumartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak
Cumartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim