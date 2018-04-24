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İlk Talimat Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya

2. Hasan Varol İlkokulu’ndan öğrenci Kerem Buluş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sembolik olarak valilik görevini devraldı. Küçük Vali Buluş, ilk talimatını Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya iletti.

İlk Talimat Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya

2. Hasan Varol İlkokulu’ndan öğrenci Kerem Buluş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sembolik olarak valilik görevini devraldı. Küçük Vali Buluş, ilk talimatını Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya iletti.

24 Nisan 2018 Salı 11:29
İlk Talimat Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya Valisi Ali Kaban, valilik koltuğunu 2. Hasan Varol İlkokulu’ndan öğrenci Kerem Buluş’a devretti. Küçük Vali Buluş, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya 26 Nisan Perşembe günü şehitliği ziyaret edeceklerini ve bu nedenle de 800 tane bayrak istedikleri talimatını verdi.

Daha sonra söz alan Vali Ali Kaban ise, tarihe bakıldığında çocukları bu kadar zamanda düşünen başka bir ülke bulunamayacağını söyledi.

SİZLER BU ÜLKENİN DEVAMCISI OLACAKSINIZ

Çocuklara sahip çıkılmasını isteyen Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz olduğundan bu bilinçle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmiş ve orada çocuklarımıza şunu söylüyorum. Sizler gelecekte bu ülkenin devamcısı olacaksınız. Sizler gelecekte bu ülkeyi daha müreffeh daha ileri daha çağdaş bir dünyaya taşıyacaksınız. Bunlar için gelecekte size ait olacak olan pozisyonunuzu iyi bilin. Aynı zamanda büyüklere de şu söyleniyor: Çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü onlar sizin geleceğiniz. Bu anlamda da hakikaten bu konu çok ehemmiyet taşıdığı bugün çok net şekilde belli ve bunun için 23 nisan ulusal egemenlik uğrunda hayatını vakfetmiş, bu yolda ömürlerini tüketmiş, bu yolda can vermiş olanları rahmetle anıyoruz. Gençlerimize de diyoruz ki, sizler bize geleceğin emanetisiniz. Biz sizi emanetimiz, bizim devamımız olarak baş tacı ediyor ve sizler için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda sizler de bu bilinçle, bu şuurla, bu farklılıkla hayatı ve geleceği de omuzlamaya hazır olun. Ben Malatya başta olmak üzere tüm ülkemizdeki bugünkü kutladığımız 23 Nisan’ı ben de kutluyorum.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
23 NisanÇocuk BayramıAli KabanKerem Buluş
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