Melekbaba Semt Konağı’ndaki törende, Nezaket Okulu öğrencileri ilk karnelerini almalarının heyecanını yaşadılar. Öğrenciler, “İlk Karne İlk Heyecan” adlı programla belgelerini aldılar. Eğitim merkezlerinde etüt ve rehberlik hizmeti alan ortaokul öğrencilerine de karneleri verildi. Ayrıca örnek davranışları dolayısıyla bazı öğrenciler “Onur Belgesi” ile ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelinde faaliyet gösteren 10 eğitim merkezi bulunuyor.



Merkezlerde, ortaokula devam eden bin 906 öğrenciye etüt ve rehberlik hizmeti veriliyor. 116 lise mezununun üniversite hazırlık kursuna alındığı eğitim merkezlerinde, 192 minik öğrenci de Nezaket Okullarına devam ediyor. Nezaket Okulları, İl Müftülüğü ile birlikte yürütülüyor.