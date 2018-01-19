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İLK KARNE, İLK HEYECAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim merkezlerinde karne heyecanı yaşandı. Velilerin de hazır bulunduğu törende karnelerini alan öğrenciler, ilk dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar. 

İLK KARNE, İLK HEYECAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim merkezlerinde karne heyecanı yaşandı. Velilerin de hazır bulunduğu törende karnelerini alan öğrenciler, ilk dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:42
İLK KARNE, İLK HEYECAN

Melekbaba Semt Konağı’ndaki törende, Nezaket Okulu öğrencileri ilk karnelerini almalarının heyecanını yaşadılar. Öğrenciler, “İlk Karne İlk Heyecan” adlı programla belgelerini aldılar. Eğitim merkezlerinde etüt ve rehberlik hizmeti alan ortaokul öğrencilerine de karneleri verildi. Ayrıca örnek davranışları dolayısıyla bazı öğrenciler “Onur Belgesi” ile ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelinde faaliyet gösteren 10 eğitim merkezi bulunuyor. 


Merkezlerde, ortaokula devam eden bin 906 öğrenciye etüt ve rehberlik hizmeti veriliyor. 116 lise mezununun üniversite hazırlık kursuna alındığı eğitim merkezlerinde, 192 minik öğrenci de Nezaket Okullarına devam ediyor. Nezaket Okulları, İl Müftülüğü ile birlikte yürütülüyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKarneBusabah
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