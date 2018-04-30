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İlk Kafile Çanakkale’ye Uğurlandı

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Malatya Yeşilyurt’tan Çanakkale’ye’ adı altındaki gezi programları kapsamında bu yıl bin 500 kişiyi Çanakkale’ye götürecek. İlk kafile ise dualarla uğurlandı.

İlk Kafile Çanakkale’ye Uğurlandı

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Malatya Yeşilyurt’tan Çanakkale’ye’ adı altındaki gezi programları kapsamında bu yıl bin 500 kişiyi Çanakkale’ye götürecek. İlk kafile ise dualarla uğurlandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:04
İlk Kafile Çanakkale’ye Uğurlandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda bu yıl 37 ayrı kafile halinde Çanakkale’ye gidecek olan bin 500 kişi, Çanakkale’deki tarihi mekânları gezecekler. Gezinin bütün yol, konaklama ve rehber masrafları Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanacak.Geziye katılanlar, rehber eşliğinde Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Mecidiye Tabyası, Koca Seyit, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Köyü, Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü ve Müzesi, Ezineli Yahya Çavuş, Anzak Köyü, Albayrak Sırtı, Kanlısırt, Kırmızısırt, Bomba Sırtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Bigalı Köyü Atatürk Evi gibi tarihi atmosfere sahip yerleri ziyaret edecek.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen uğurlama törenine; Vali Ali Kaban, İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleÇanakkale GezisiMalatya
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