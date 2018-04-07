İLK İCRAATI KAYISIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA OLACAK

Malatya Ticaret Borsası (MTB) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri dün gerçekleştirildi. 8 sandığın kurulduğu ve 2 adayın yarıştığı seçimde büyük bir sürprizle, galip çıkan Ramazan Özcan oldu. Bir basın açıklaması yaparak galibiyetini ilan eden yeni Başkan Özcan, 8 gruptan 6 grubu aldıklarını dile getirdi.

BU SONUÇ AĞIR BİR YÜK

Ağır bir yükün altına girdiklerini ifade eden Başkan Özcan, “Bugün çok sağlıklı bir ortamda, çok sakin bir şekilde Malatya Ticaret Borsasının seçimini ifa ettik. Mevcut yönetimdeki arkadaşlara da ev sahibi olarak burada gösterdikleri ilgiden dolayı da onlara çok teşekkür ederiz. Bu sonuç ağır bir yük. Memleket için, bizim için, şehrimiz için hayırlara vesile olur. Yükümüz çok ağır. Çünkü ortada çok ciddi sıkıntılar ve problemler var. Biz bu sorun ve problemleri çözmeye talip olduk. Ve bundan sonra önümüze bakacağız. Özellikle kayısıyla, kırmızı etle, hububatla ilgili 7 meslek dalının birtakım sıkıntıları var. Bunları çözmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bizden önce görev yapan, bu görevi ifa eden arkadaşlara da yaptıkları işlerden dolayı da çok teşekkür ederiz. İnşallah şehrimize, memleketimize, vatanımıza hayırlı olur. Biz bu seçimde 6 grubu aldık. Rakip arkadaşlarımız da bir grubu aldılar. Yani burada büyük olan grup kayısıcıların olduğu gruptu. 286 tane seçmeni olan gruptu. Hamdolsun biz o grupta da ciddi bir oy alarak çıkmış olduk. Sadece bizim arasa diye tabir ettiğimiz birinci grupta 2 oyla seçimi kaybettik. Ama diğer 6 grubu almış olduk. Meclisin 15 üyesinden 13’ünü biz kazandık” şeklinde konuştu.

YERLEŞKE PROBLEMLERİMİZ VAR

Yeni Başkan Özcan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin “Seçim öncesi dile getirdiğiniz hangi projenizi ilk etapta gerçekleştireceksiniz?” sorusuna Özcan, “İş meslek dallarının homojen olarak kendi içerisinde problemleri var. Bir de fiziki olarak düşündüğümüz sıkıntılarımız var. Yerleşke problemlerimiz var. Tabi bu 7 meslek dalından aslında en büyük merkezinde ve ortasında duran kayısıdır. Şehrimizin ekonomi lokomotifi. Dolayısıyla kayısının problemleriyle ilgili çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Gerek fiyatlandırmalarla ilgili gerekse Ar-Ge oluşturup kayısının bilimsel olarak da üniversite işbirliğiyle ciddi problemler var. Onun dışında laboratuar eksikliklerimiz var. Özellikle bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanımız çok hassas, çok gayretli. Yani özellikle bizim kükürt ölçme laboratuarlarına, bunun dışında kırmızı et, hububat buradaki tahlil laboratuarlarına ihtiyacımız var. Kayısıda kükürt problemi var. Bu problemleri çözmek için Tarım İl Müdürlüğüyle beraber üniversitemizin de içinde olduğu bir koordinasyonla bu problemlerin hepsini inşallah zamanla çözeceğiz. Malatya kamuoyundan biraz vakit istiyoruz. Bu seçimi kimse kaybetmedi, Malatya kazandı” şeklinde cevap verdi.

SONUCA ULAŞMIŞ OLDUK

Bir başka gazetecinin “Mevcut Başkan seçimde favori olarak gösteriliyordu. Siz de çok göz önünde değildiniz. Başarınızın sırrı nedir?” sorusuna Özcan, “Biz uzun zamandır çalışıyorduk. Kamuoyunu bu konuyla meşgul etmek benim hoşuma gitmediği için ben çok fazla öne çıkmadım. Ülkemiz ciddi problemlerden geçiyor. Yani sınırda birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Ülkemiz ve memleketimiz böyle ciddi problemlerle uğraşırken bizim Ticaret Borsasının seçimiyle kamuoyunu meşgul etmemiz çok da mantığımıza yatmadı. Dolayısıyla alttan, daha çok üyeyle, üyelerin sıkıntılarını dinleyerek, onlara bu sorunları nasıl çözeceğimizi ifade ederek daha çok örgü örer gibi bir çalışma yaptık. Hamdolsun sonucu da ulaşmış olduk” diye cevapladı.busabahmalatya.com