İLERİ TEKNOLOJİ BURADA ÖĞRETİLİYOR

Malatya Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen Robot Uygulamaları Kursu eğitimcisi Elektrik Elektronik Mühendisi Gökhan Yıldırım, “Kursiyerlere öncelikle ilk başlangıçta bilgisayar üzerinde program kodlamayı öğretiyoruz. Daha sonra cep telefonu uygulamaları geliştirmeye yönelik eğitimler veriyoruz. İlerleyen aşamalarda arduino ile robot ve araç parçaları gibi aklınıza ne gelirse onların tasarımını yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi’nin belirlemiş olduğu kurs süresi 160 saat ve sadece Cumartesi ve Pazar günleri kurs düzenliyoruz. Toplam 3,5 ay gibi süre sonunda kursu başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler belge almaya hak kazanıyor” diye konuştu.

“MATEMATİK BİLGİSİ OLMASI GEREKİYOR”

Yazılımın başlangıcının algoritmalar olduğunu kaydeden Yıldırım, öğrencilere ilk olarak bloklarla kodlamayı öğrettiklerini söyledi. Gökhan Yıldırım, “İnternet üzerinde bloklarla kodlamayı öğreten internet siteleri var. Bunlar içerisinde en meşhuru ‘kod.org’ sitesidir. Milli Eğitim Bakanlığının EBA uygulaması üzerinde de var. Kursa gelen öğrencilerin mutlaka matematik bilgisi olması gerekiyor. Cep telefonu uygulamalarını anlatırken koordinat sistemini öğrencinin bilmesi gerekiyor. Bloklarla kodlamayı yapabileceğimiz ortam ise İngilizce kelimelerden oluşuyor. Dolayısıyla İngilizce altyapınızın da olması lazım. Bunları kısa sürede öğrenmek mümkün zaten derslerimizde çeviri yaparak anlatıyoruz. O yüzden kursa gelen insanların belli yaş üzerinde olmaları gerekiyor. İlk etapta herkes çok istekli ve ilgili oluyor. Ama haftalar ilerledikçe biraz seviye yükseldikçe insanlar zora maalesef gelemiyor. Bazı öğrencilerde çok ilgili mesela bir arkadaşımız lazer ile resim basabilen bir yazıcı tasarladı. Bir başka arkadaşımız ses ile kontrol edilen robot bir kol yaptı. Yazılımlarını ve mekanik aksanını bizzat kendileri tasarlayarak bu araçları geliştirdiler. Arkadaşlarımız kendi pusulalarını kendileri tasarlıyor veya su terazisi, burada öğrencilerimiz ihtiyaçlarına göre cep telefonu uygulamalarını kendileri geliştirebiliyor” şeklinde konuştu.

“SORUNLARA KARŞI ÜRETKEN OLUYORLAR”

Günümüzdeki gelişmiş ülkelerde yaşayan küçük çocuklara kodlama eğitimi verildiğini belirten Gökhan Yıldırım, Türkiye’de ise sadece özel okullar ve bazı resmi kurumlarda bu eğitimlerin verildiğini kaydetti. Yıldırım, “Bu eğitimlerle çocukların yeni teknolojiye çabuk alışmalarına ve tüketici olmaktan öte üretici olarak kullanabilmeleri mantığını kazanmalarına yardımcı olunuyor. Yerli yazılımların Türkiye’de üretilmesi için yeni nesillerin yetiştirilmesi gerekiyor. Burada yaş sınırlaması olmadan herkese bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Kodlama soyuttur fakat buna göre somut bir sonuç üretilir. Koddu yazan kişi eğer belli bir eğitim seviyesindeyse o yazılımın neye hizmet ettiğini bilir, ona göre sonuç üretir. Ancak ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler soyut yazılım olayını anlayamıyorlar. Uygulamalı olarak, yazılımında eylemin ne olduğunu görebilmeleri için burada uygulamalara yönelik yazılım kodluyoruz. Motor sisteminin nasıl çalıştığı, bluetooth aracılığıyla alınan komutun nasıl işlendiği konularını uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu sayede öğrenci yazdığı komutun nasıl çalıştığını görünce ortaya soyut değil, somut bir ürün çıkmış oluyor. Kursun öğrencilere en büyük katkısı kendilerine olan özgüvenin artmasıdır. Çocuklar yazılımları kodlarken, karşılaştıkları problemleri kendi kendilerine çözmek zorunda kalıyor. Bizler yol gösteriyoruz, ancak kendileri kodlama yöntemiyle bir problemi çözme ihtiyacı duyuyor. Öğrenciler hem ezberci olmaktan kurtuluyor hem de sorunlara karşı üretken oluyor. Kodlamayı ezberleyerek öğrenemezsiniz. Bir eylemi gerçekleştirebilmek için onlarca doğru yol kullanabilirsiniz,onlarca farklı kodla aynısını yazabiliyorsunuz. Dünyada yazılım konusunda öncü olan ülkelerde 8-9’lu yaşlardan itibaren çocuklarına bu eğitimleri veriyor. Maalesef ülke olarak biz bu konuda biraz geç kalmışız. Kodlama eğitimine günümüz Türkiye’sinde artık daha çok önem veriliyor. Ülke olarak bu konuda kendimizi geliştirdikçe zaman içinde bizde dünyada kodlama konusunda öne çıkan devletlerarasında olacağız. Biz bugün bunun altyapısına destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com