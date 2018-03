İLÇEMİZİN HER TARAFINDA KENDİSİNİ GÖSTERİYOR

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve 21,22. ve 23’üncü dönem AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan’ın yaptığı hizmetlere dikkat çeken Gülle, “Samimiyeti, gayreti, dürüstlüğü ve iş yapmadaki becerisi, Battalgazi ilçemizin her tarafında kendisini gösteriyor” dedi.



AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve 21,22. ve 23’üncü dönem AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle, kendisine eşlik eden AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Burada konuşan Gülle, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yaptığı hizmetlerin Battalgazi ilçesinin her alanında kendini gösterdiğini ifade ederek, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte Battalgazi Belediyesine ziyarete geldik. Açıkçası heyecanla beklediğim yeni yapılan bu güzel belediye binamızı görmekti. Bugün nasip oldu. Öncelikle binamızın yapılmasında emeği geçen Malatya’mıza ve herkese çok teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanı yaklaşık 30 senedir dostumdur. Samimiyeti, gayreti, dürüstlüğü ve iş yapmadaki becerisi, Battalgazi ilçemizin her tarafında kendisini gösteriyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Hizmeti daim olsun. Bu vesile ile başta Battalgazi kardeşlerim olmak üzere Malatya’daki bütün kardeşlerime en iç ten duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum Allah hepinizin yardımcısı olsun” dedi.



“HEP YANIMIZDA OLMUŞTUR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve 21,22. ve 23’üncü dönem AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin desteklerini her zaman gördüklerini ifade ederek, “Battalgazi Belediyesi olarak gerek bugün ve gerekse daha önceki zamanlardaki süreç içerisinde Ankara'daki elimiz, kolumuz, işimizin takip edilmesi konusundaki her konuda bize destek olan değerli başkanımızı burada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Tabi buradaki yapılan hizmetlerde hakikaten sayın başkanımın emeği çok büyüktür. Gerek TOKİ ile olan münasebetlerde, gerek Orman Su İşleri ile olan münasebetlerde, gerek Kültür Bakanlığı ile olan münasebetlerde hep yanımızda olmuştur. Bu hizmetlerin bir an evvel Battalgazi’ye aktarılması ve Battalgazi halkı ile buluşturulması, bütünleşmesi konusunda birlikte büyük gayretler göstermişizdir. Ben bu vesile ile Battalgazi halkı adına kendilerine çok teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi 30 yıldan beri dostluğumuz olan ve dostluğuna hep inandığım, güvendiğim ve itibar ettiğimiz bir dostumuz. Ayrıca her süreç içerisinde o dönemlerde bürokrasi anlamındaki görev yaptığımız süreç içerisinde, bu dönemde de siyaseten yüklenmiş olduğum bu görevde hep bizim yanımızda olmuştur. Malatya’da bulunmaları bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır” diye konuştu. busabahmalatya.com