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İLÇELER MASKİ'DEN MEMNUNMUŞ!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, genel müdür yardımcıları, yatırım ve işletmeler daireleri başkanları Malatya’nın ilçe belediye başkanları, muhtarları ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. 

İLÇELER MASKİ'DEN MEMNUNMUŞ!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, genel müdür yardımcıları, yatırım ve işletmeler daireleri başkanları Malatya’nın ilçe belediye başkanları, muhtarları ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 16:45
İLÇELER MASKİ'DEN MEMNUNMUŞ!


Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını sağlamlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Malatya merkez ve 11 ilçesinde çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, yatırım ve işletmeler daireleri başkanları ve beraberinde ki heyet ilçeleri ziyaret ederek, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve sakinleriyle görüştü. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre yapılan, içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptılar. Yapılan çalışmaların yanı sıra planlanan çalışmalar olduğunu belirten MASKİ yetkilileri, vatandaşlara planlanan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdiler. Vatandaşlarla birebir görüşerek istek ve önerilerini dinledi. Yetkililerle bilgi alışverişinde bulunan vatandaşlar, genel anlamda MASKİ’nin çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.
Malatya’da daha sağlam ve modern bir altyapı inşa etmek için MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
 

İHA

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