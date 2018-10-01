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İlçeler markalaşmalı

Malatya’da gelir elde etme noktasında sıkıntılar yaşanırken, ilçelere ilginç tavsiyelerde bulunuldu. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Her ilçe kendi markasını oluşturmalıdır. Darende kenger sakızını değerlendirerek yöre insanına toplatıp ambalajlama atölyesi kurum markalaşabilir, Doğanşehir satamıyorum diyerek kesmekte oldukları elma bahçelerinde üretilen elmalarını sirke, cips yapmak üzere işletme kurup markalaşabilir, Pütürge balına marka tescili alıp üreticiden alıp daha büyük pazarlara sunabilir” dedi.

İlçeler markalaşmalı

Malatya’da gelir elde etme noktasında sıkıntılar yaşanırken, ilçelere ilginç tavsiyelerde bulunuldu. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Her ilçe kendi markasını oluşturmalıdır. Darende kenger sakızını değerlendirerek yöre insanına toplatıp ambalajlama atölyesi kurum markalaşabilir, Doğanşehir satamıyorum diyerek kesmekte oldukları elma bahçelerinde üretilen elmalarını sirke, cips yapmak üzere işletme kurup markalaşabilir, Pütürge balına marka tescili alıp üreticiden alıp daha büyük pazarlara sunabilir” dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:21
İlçeler markalaşmalı

Tarımda dışa bağımlılıktan kurutulmanın mümkün olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Darende kenger sakızını değerlendirerek yöre insanına toplatıp ambalajlama atölyesi kurum markalaşabilir, Doğanşehir satamıyorum diyerek kesmekte oldukları elma bahçelerinde üretilen elmalarını sirke, cips yapmak üzere işletme kurup markalaşabilir, Pütürge balına marka tescili alıp üreticiden alıp daha büyük pazarlara sunabilir. Bu konuda yöremizde en büyük hamleyi Arapgir Belediyesi yapmıştır. Küçük alanlarda yetiştiriciliği yapılan Reyhan bugün mamul hale getirilmiş, markalaşmış ve yöresi için önemli hale getirmiştir. Tarımsal üretimde her geçen gün üretimin düştüğü, dışa bağımlılığın arttığı bu dönemde bir çok ürüne katma değer kazandırılırken aynı zamanda yerelden kalkınmada sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu

YÖRESEL ÜRÜNLER MARKALAŞMALI

Çiçek yaptığı açıklamada, “Bugün dünyanın her bölgesinde yöresel ürünlerin markalaşması, üretiminin artırılması, yerelden genele kalkınmanın sağlanması çalışmaları yaygın bir faaliyettir. Her bölge kendine has ürünü için Coğrafi İşaret belgesi almakta, bu ürününün tanıtımı için markalaşmaya üretim artırılmasına oldukça büyük kaynaklar da harcamaktadır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİ ÖNEMLİ

Çiçek, “Özellikle kırsal alanların terk edildiği kent merkezlerine toplanan nüfus yoğunluğunun tekrar üretim alanlarına döndürülmesi için genel Hükümet politikalarının yanında yerel yöneticilerinde çalışmalar yapması gerekmektedir. Bilindiği üzere Büyükşehir Kanunu’nun 7’nci maddesinde; ‘Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler’ ifadesi bulunmaktadır. Bu ise kırsaldan kanunla kentte dönüştürülen yerleşim yerleri ve buralarda yaşayan insanların temel uğraşı olan tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi, alt yapısının iyileştirilmesi, tarımsal üretimi artırıcı ve sürekliliğini sağlayıcı yatırımların Belediyeler tarafından yapılması anlamı çıkarılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Fevzi ÇiçekMalatya
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