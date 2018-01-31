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İLÇE BELEDİYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İLÇE BELEDİYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:45
İLÇE BELEDİYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda dün düzenlenen bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, daire başkanları, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları veilgili personeller katıldı.

Bilgilendirme toplantısı öncesinde kısa bir bilgi veren Başkan Çakır, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili süreçte artık son aşamaya gelindiğini belirterek, “Süreç içerisinde birçok öneri ve değişiklikler aylarca sürdü. Nihayetinde sona gelindi ve bu planı bir kez daha birlikte gözden geçirmiş olacağız” dedi.

PLANLA İLGİLİ BİLGİLER VERİLDİ

Başkan Çakır’ın konuşmasından sonra 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili sunuma geçildi. Plan ile ilgili çalışmaları yürüten firma yetkilisi tarafından yapılan sunumda; Çevre Düzeni Planının Tanımı, Amaç ve Kapsamı, Planlamanın Genel Hedefleri, Ulaşım, Tarım-Orman-Mera-Su Yüzeyi Toplulaştırma-Sulama Alanları, Plan içerisinde Özel Kanunlarla belirlenen Organize Sanayi Bölgeleri, Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Askeri Alanlar Yasak-Güvenlik ve Stratejik Bölgeler, Korunacak Alanlar, Korunması gerekli Flora Alanları konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

Ayrıca Çevre Düzeni Planı’nın Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri sınırları içerisinde kalan kısımları hakkında da ayrıntılı bilgeler verildi.

2040 yılı nüfus projeksiyonları doğrultusunda hazırlıkları yapılan Çevre Düzeni Planı içerisinde; İl Merkezi ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerininmevcut ve 2040 yılı öneri nüfus oranlarına da yer verildi.

İHA

Son Güncelleme: 31.01.2018 11:55
Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
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