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İlber Ortaylı'ya Yoğun  İlgi

Malatya Anadolu Kitap Fuarının onur konuğu olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 'Kudüs' konulu konferansında okurları ile biraraya geldi.

İlber Ortaylı'ya Yoğun  İlgi

Malatya Anadolu Kitap Fuarının onur konuğu olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 'Kudüs' konulu konferansında okurları ile biraraya geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:45
İlber Ortaylı'ya Yoğun  İlgi

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı yazarlarını ağırlamaya devam ediyor.

7. Malatya Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında fuarın bu yıl ki onur konuğu Ünlü Tarif Profesörü İlber Ortaylı Kongre ve Kültür Merkezinde okurlarıyla buluştu. Kudüs konulu konferansa ilgi olukça fazla olurken, bazı dinleyiciler ise sahnede oturma fırsatı buldu. Özellikle öğrencilerden oluşan okur kitlesi ile buluşan Tarihçi Yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Kudüs konusunda dinleyicilerle önemli bilgiler paylaştı. Kudüs üzerinde özellikle son dönemlerde bazı şeyler oynandığını ifade eden Ortaylı, son yaşanan süreçle ilgili de bilgiler verdi.

Konferansın ardından ise Ortaylı, kitaplarını okurları için imzaladı. Uzun kuyruğun oluştuğu imza gününde sevenleri Ortaylı ile fotoğraf çekme imkanı da buldu.

6 Mayıs’a kadar açık olacak Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverler saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyaret edebilecek.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap Fuarıİlber OrtaylıMalatya
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