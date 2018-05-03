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İlber Ortaylı Malatya’ya Geldi

Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, 'Kudüs' konulu konferansında okurları ile biraraya geldi.

İlber Ortaylı Malatya’ya Geldi

Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, 'Kudüs' konulu konferansında okurları ile biraraya geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:10
İlber Ortaylı Malatya’ya Geldi

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı yazarlarını ağırlamaya devam ediyor.

YAŞANAN SÜRECİ ANLATTI

7. Malatya Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında fuarın bu yılki onur konuğu ünlü Tarif Profesörü İlber Ortaylı, Kongre ve Kültür Merkezi’nde okurlarıyla buluştu. ‘Kudüs’ konulu konferansa ilgi olukça fazla olurken, bazı dinleyiciler ise sahnede oturma fırsatı buldu. Özellikle öğrencilerden oluşan okur kitlesi ile buluşan Tarihçi Yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Kudüs konusunda dinleyicilerle önemli bilgiler paylaştı. Kudüs üzerinde özellikle son dönemlerde bazı şeyler oynandığını ifade eden Ortaylı, son yaşanan süreçle ilgili de bilgiler verdi.

Konferansın ardından ise Ortaylı, kitaplarını okurları için imzaladı. Uzun kuyruğun oluştuğu imza gününde sevenleri Ortaylı ile fotoğraf çekme imkanı da buldu.

6 Mayıs’a kadar açık olacak Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverler saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyaret edebilecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap Fuarıİlber Ortaylı
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