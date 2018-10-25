Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92380
ALTIN
225.539
DOLAR
5.6870
STERLİN
7.3359
EURO
6.4909

İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun çalışmalar sonrasında vatandaşların ziyaretine açılan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi il protokolü tarafından gezildi.

İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun çalışmalar sonrasında vatandaşların ziyaretine açılan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi il protokolü tarafından gezildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:48
İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ

Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi gezi programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Müftüsü Ümit Çimen katıldı.

09.00 İLE 17.00 SAATLERİ ARASINDA GEZİLEBİLECEK

Gezi sırasında Hayvanat Bahçesi hakkında kısa bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’mıza çok güzel ve nezih bir mekanı kazandırdık. Vatandaşlarımızın ziyaretine açıldıktan sonra muazzam bir yoğunluğun yaşandığı Hayvanat Bahçemize gösterilen bu ilgiden yapmış olduğumuz bu hizmetin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hayvanat Bahçemizde bugün itibariyle 33 türden 568 hayvan ile 75 de alt türden hayvan bulunmakta. Bu sayı en kısa zamanda 50 türe ulaşacak her geçen gün yeni tür dahil edilerek sayı arttırılacak. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçemiz sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gezilebilecek” şeklinde konuştu. 

BİNLERCE KİŞİ ZİYARET ETTİ

Başkan Polat, “Doğu Anadolu’nun tek hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip olan bu alanı hafta sonunda yaklaşık 8 bin vatandaşımız ziyaret etmiştir. Vatandaşlarımızın bu ilgisi önemli bir ihtiyacın karşılandığını göstermektedir. Malatya ve vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır. İnşallah hep birlikte Malatya’mızı standartları yüksek bir il haline getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİDoğal Yaşam Parkı Ve Hayvanat Bahçesi Il Protokolü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor
Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor
‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI
‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI
Malatya'da yurt ihtiyacı yok
Malatya'da yurt ihtiyacı yok
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim