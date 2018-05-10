İl Halk Kütüphanesi yıkılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında geçtiğimiz ay Malatya’ya yeni bir halk kütüphanesi yapımı için imzalanan protokol sonrasında mevcut kütüphanenin yıkımına başlandı. Malatya İl Halk Kütüphanesinin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat açıklamalarda bulundu. Mevcut kütüphane yerinin Kernek Meydanına katılacağını belirten Polat, “Yapmış olduğumuz protokol kapsamında bugün mevcut İl Halk Kütüphanesinin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Mevcut kütüphanemizin alanı Kernek Meydanına ve Kernek Cami alanına katılacak. Burada daha büyük ve geniş bir alan oluşturularak Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Kernek Meydanı Malatya için çok önemli meydanlardan birisi. Kernek hem kavram hem de anlam olarak bizim için büyük önem arz ediyor. Bu alanı da düzenleyip, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni kütüphanenin temelini atacağız”

Mevcut kütüphanenin yıkımının ardından Valilik ile birlikte yeni kütüphanenin temelini atacaklarını da kaydeden Başkan Polat, “Yeni kütüphanemiz ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamlama aşamasına getirdik. Kütüphanemizin yapımı ile ilgili aşamaları da hemşehrilerimizle paylaşacağız” diye konuştu.

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