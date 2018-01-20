İKRA'YA BAKANDAN ZİYARET

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi altında Çukurdere Mahallesi Gül Sokak Fatih Apartmanına giden Bakan Tüfenkci ile beraberindeki heyet, aile fertleri tarafından kapıda karşılandı. Dünyaya yeni gözlerini açan İkra bebeği kucağına alıp seven Bakan Tüfenkci, Sema ve Yunus Doğan çiftine hayırlı olsun dileklerini sunarak, ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında hediye paketi takdim etti. Tüfenkci ayrıca, İkra bebeğe altın da hediye etti.

Burada proje hakkında kısa bir bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2015 yılında başladıkları proje ile ilçe sınırlarında dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek hediye paketini takdim ettiklerini söyledi. Ziyaretlerin tamamen ailenin isteğine göre yapıldığını kaydeden Polat, "Üç yıldır aralıksız devam eden ve tüm kesimlerce takdir edilen bu projemizde İkra Doğan yavrumuzla birlikte 10 bininci bebeğe Allah’a şükürler olsun ki ulaştık. Dünyaya gelen bütün yavrularımıza sağlıklı, huzurlu bir ömür dilerken, bütün çocuklarımızın vatana, millete ve bayrağına sevdalı bireyler olarak yetişmeleri için dünyaya geldikleri ilk andan itibaren yanlarında olmaya önem veriyoruz" dedi.



"Türkiye’nin nüfus artışı anlamında büyümesi önemlidir"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, insan odaklı hizmetlere önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederek kutladı. Dünyaya yeni gelen İkra Doğan başta olmak üzere bütün bebeklere sağlıklı ömürler dileyen Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

"Anne ve babamızı tebrik ediyoruz, Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin. Türkiye’nin nüfus artışı anlamında büyümesi önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nüfus artışı noktasında her evlenen çifte üç veya daha fazla çocuk yapmalarını tavsiye ediyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmek, nesillerin ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa faydalı olması noktasında da anne ve babalar başta olmak üzere devlet olarak gayret göstermek zorundayız. Yeşilyurt Belediyesinin başarıyla uyguladığı bu proje her yönüyle anlamlı ve kıymetlidir. Yeşilyurt İlçemizin nüfusuna katılan yavrularımızın anne ve babalarının en mutlu gününde yanında olması önemlidir. Yeşilyurt kimliğine aidiyetini sağlaması noktasında duyarlı ve hassas hizmetler sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz sadece yeni doğan bebeklere hoş geldin demiyor, çocuk oyun parklarıyla yeni yaşam alanlarını hizmete sunuyorlar. Yeşilyurt Belediyesinin dört yıl içerisinde mevcut parkları revize etmesinin yanında 94 yeni parkı hizmete açması bu açıdan önemlidir. Hükümet ve devlet olarak çocuklarımızın okul çağına geldiklerinde okuyabilecekleri alanlar oluşturmak, gençlik çağına geldiklerinde de eğitimlerini tamamlayabilmeleri adına üniversitelerimizi çoğaltıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde 81 üniversitemiz bulunmaktadır. AK Parti iktidarı döneminde üniversite sayısını üçe katladık. İnşallah İkra bebeğimizde üniversite çağına gelene kadar bu sayı artacaktır"



Sema-Yunus Doğan çifti ise, "Bakanımıza ve tüm misafirlerimize bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz, bizi onurlandırdınız. Sizleri evimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Hediyelerden dolayı ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyarete Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.



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