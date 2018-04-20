İkinci Üniversiteyi Yeşilyurt’a Yapın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya ikinci üniversite müjdesi vermesi ve bu üniversitenin de isminin Turgut Özal Üniversitesi olacağını duyurması Malatyalıları heyecanlandırdı. Turgut Özal Üniversitesinin nereye yapılacağı belirsizliğini korurken, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve Yeşilyurt bölgesine hizmet veren birçok muhtar, ikinci üniversitenin Yeşilyurt bölgesine yapılmasını istediler. BUSABAH gazetesine bölge muhtarları adına konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölüm yıldönümünde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uzun zamandan bu yana Malatya’ya yapılması planlanan 2’nci üniversitenin müjdesini verdiğini ifade eden Başkan Şahbaz, bu müjdeyle Malatyalıların sevindiğini söyledi.

DOĞU’DA ZATEN BİR ÜNİVERSİTE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Şahbaz, Turgut Özal Üniversitesi’nin Yeşilyurt bölgesine yapılmasını istedi. Başkan Şahbaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapılacak üniversitenin isminin Turgut Özal Üniversitesi olacağını söyledi. Ben bölgem ve muhtarlarım adına bu müjde için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Ancak Malatya’ya yapılması planlanan ve adının da Turgut Özal Üniversitesi olacağı açıklanan üniversitenin bizler Yeşilyurt bölgesine yaptırılmasını istiyoruz. Zaten Malatya’nın doğu tarafında İnönü Üniversitesi var. Çünkü Yeşilyurt bölgesinde yaşayan yaklaşık 360 bin insan var. Yeşilyurt merkez ilçemiz, büyüyen ilçemiz. İkinci üniversitenin Yeşilyurt bölgesine yapılmasıyla ilçe daha da kalkınacak, Malatya daha da gelişecek” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN TALEBİ BÖYLE

Yeşilyurt halkının talebinin ikinci üniversitenin Yeşilyurt bölgesine yapılması yönünde olduğunu belirten Başkan Şahbaz, “Bizler özellikle siyasi partilerden, değerli Gümrük ve Ticaret Bakanımızdan ve milletvekillerimizden bu isteğimizi gerçekleştirmelerini istiyoruz. Yeşilyurt ilçesinde yer alan Altay Kışlası ve Çakmak Kışlası yapılacak olan Turgut Özal Üniversitesi için eşsiz olan yerler. Halkımız da böyle istiyor. Böylelikle varoş olarak görülen çevreyolunun alt kısımları gelişecek ve bir alt merkez olacak. Biz bunu siyasilerimizden talep ediyoruz ve bekliyoruz. Vatandaşlarımızın talebi böyle. Aksi bir durum olduğunda belki vatandaşlarımız gönül koyacaklar. Battalgazi bölgesinde bir üniversite var, o üniversite yüz akımızdır ama bir üniversite de büyüyen Yeşilyurt’ta olması bir elzemdir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi