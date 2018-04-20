İkinci Üniversitenin Yeri Battalgazi Oldu

Önceki gün busabahmalatya.com'a açıklamalarda bulunan, Rektör Ahmet Kızılay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ki sürede hedeflerimizden biri de, Malatya’mıza ikinci bir üniversite kurmaktı. Bugün emeklerimizin karşılığını almış bulunmaktayız. Yeni üniversitenin Battalgazi kampüsünde kurmayı düşünüyoruz. Yeni üniversitenin bütün detayları bakanlar kurulu kararı ile netleşmiş olacak. Bu konuda bizim de isteklerimiz rapor halinde sunduk” demişti.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YERİ ESKİMALATYA’DAKİ TARCAN YERLEŞKESİ OLACAK



Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 1 enstitü ile eğitim hayatına başlayacak. Ayrıca bu üniversitenin bünyesinde mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, işletme ve yönetim fakültesi ile mimarlık ve tasarım fakültesi de kurulacak.

15 ÜNİVERSİTE BÖLÜNECEK

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısını TBMM'ye sundu.

Tasarı ile İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri başta olmak üzere toplam 10 üniversite bölünecek.

BÖLÜNEN ÜNİVERSİTELER

Konya (Selçuk)

Kütahya Sağlık (Dumlupınar)

Malatya Turgut Özal (İnönü)

İstanbul İbni Sina (İstanbul)

Ankara Hacı Bayram Veli (Gazi)

Sakarya Uygulamalı Bilimler (Sakarya)

Tarsus (Mersin)

Trabzon (KATÜ)

Kayseri (Erciyes)

Kahramanmaraş İstiklal (Kahramanmaraş Sütçü İmam)

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com