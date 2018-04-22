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İkinci Üniversite TBMM’de

Yüksek Öğretim Kurulu değişiklik tasarısı TBMM'ye geldi. Tasarıyla, Malatya Turgut Özal adıyla yeni üniversite kuruluyor.

İkinci Üniversite TBMM’de

Yüksek Öğretim Kurulu değişiklik tasarısı TBMM'ye geldi. Tasarıyla, Malatya Turgut Özal adıyla yeni üniversite kuruluyor.

22 Nisan 2018 Pazar 13:28
İkinci Üniversite TBMM’de

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye geldi.

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.

Ayrıca İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor. Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor. busabahmalatya.com 

İHA

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Yüksek Öğretim KuruluTbmmTurgut Özal ÜniversitesiMalatya
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