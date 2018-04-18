İkinci Üniversite Buraya Kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Malatya'ya yapılacak olan üniversitenin yerinin Battalgazi’deki ziraat okulunun olduğu bölge olduğu iddia ediliyor.

EN İYİ ÜNİVERSİTE OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatyalılara yeni bir üniversite müjdesi vermesinin ardından BUSABAH’a açıklamada bulunan Rektör Ahmet Kızılay, alınan karar ile Turgut Özal Üniversitesinin Türkiye’nin en iyi üniversitesi olacağını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında, Malatyalılara vermiş olduğu müjde ile Turgut Özal Üniversitesinin kurulacağını ifade etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Ahmet Kızılay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ki sürede hedeflerimizden biri de, Malatya’mıza ikinci bir üniversite kurmaktı. Bugün emeklerimizin karşılığını almış bulunmaktayız. Yeni üniversitenin Battalgazi kampüsünde kurmayı düşünüyoruz. Yeni üniversitenin bütün detayları bakanlar kurulu kararı ile netleşmiş olacak. Bu konuda bizim de isteklerimiz rapor halinde sunduk” dedi.

TBMM’DEN GEÇECEK

İnönü Üniversitesinde yaklaşık 46 bin öğrencinin eğitim hizmetini aldığı belirten Rektör Ahmet Kızılay, Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu ikinci üniversitenin durumunun Bakanlar Kurulu kararı ve TBMM’den sonra daha belirgin olacağını belirterek, “Yeni üniversitemizde hangi fakültelerin olacağı karara bağlandıktan sonra çalışmalara başlayacağız. Türkiye’nin en iyi üniversitesi olması için çalışacağız” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK busabahmalatya.com