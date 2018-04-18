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İkinci Üniversite Buraya Kurulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluş kararı müjdesi verilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirdik” dedi.

İkinci Üniversite Buraya Kurulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluş kararı müjdesi verilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirdik” dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:43
İkinci Üniversite Buraya Kurulacak

Çalık, “Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynamış 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz merhum Turgut Özal'ı vefatının 25. yıl dönümünde dualarla anıyoruz. Özal’ın memleketi Malatya için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşunu müjdeledi ve ismini açıkladı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ismi Turgut Özal Üniversitesi olarak memleketi Malatya'mızda yaşatılacak. Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz 2. üniversite sözümüzü Malatya’ya yakışan bir şekilde Turgut Özal Üniversitesi ismiyle taçlandırarak hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Merhum Özal’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Malatya’ya bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Çalık anma törenine katıldı

Bu arada, vefatının 25’inci yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için İstanbul-Topkapı’daki mezarı başında düzenlenen anma programına Özal ailesi ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda seveni de katıldı.(Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 18.04.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
Malatya Turgut Özal ÜniversitesiÖznur Çalık
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