Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
234.381
DOLAR
6.1240
STERLİN
8.0026
EURO
7.0287

İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi’ni Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Koyunoğlu Mahallesi’nde açtıkları Millet Kıraathanesi’nin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederken, 24 saat boyunca açık kalacak olan ikinci Millet Kıraathanesi’ni Gedik Kültürevi’nde hizmete sunacaklarını söyledi.

İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi’ni Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Koyunoğlu Mahallesi’nde açtıkları Millet Kıraathanesi’nin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederken, 24 saat boyunca açık kalacak olan ikinci Millet Kıraathanesi’ni Gedik Kültürevi’nde hizmete sunacaklarını söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 10:44
İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor

24 Haziran 2018 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathanesi’ projesini Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi hayata geçirdi.

“MİLLET KIRAATHANESİ’NE GÖSTERİLEN İLGİ BİZİ MUTLU EDİYOR”

Millet Kıraathanesi’nin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumda ki okuma alışkanlığını artırmak, her yaştan vatandaşımızın rahat ve kaliteli ortamlarda kitap, dergi ve gazetesini okuyacağı, öğrencilerimizin ders çalışabileceği güzel mekânlar sunmaktayız. Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz açıldığı günden beri onbinlerce hemşerimize kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitim hizmetler sunmaktadır. Eğitim hizmetlerinde markalaşan Yeşilyurt’un bu yapısına Millet Kıraathanesi çok büyük değer katmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olan Millet Kıraathanesi’ni Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunmak bizim adımıza gurur vesilesidir. Koyunoğlu Mahallemizde çok işlek bir caddede faaliyetlerine devam eden Millet Kıraathanesi açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görüyor. Bizlerde sık sık ziyaret ederek burada kitap okuyan, ders çalışan gençlerimiz, bayanlarımız ve büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ki bir ziyaretimde içerinin tıklım tıklım dolu olduğunu gördüm, çok gururlandım. Bir yandan büyüklerimiz gazete ve dergilerini okurken diğer taraftan gençlerimiz derslerini aynı ortamda yapıyorlar” ifadelerinde bulundu.

“HEMŞERİLERİMİZ TALEP ETTİ, BİZDE YERİNDE GETİRDİK”

Malatya’nın ikinci Millet Kıraathanesi’ni inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Gedik Kültürevi’nde hizmete sunacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “Kentimize ve ilçemize ikinci Millet Kıraathanesi’ni kazandırmak adına çalışıyoruz. Cazibe merkezine dönüştürme aşamasında ciddi yatırımlar yaptığımız Gedik Tepesinde daha önceden cezaevi olarak kullanılan binayı Kültür Evine dönüştürme çalışmalarında artık sona yaklaşık. Buranın bir bölümünü Millet Kıraathanesi şeklinde tasarımı yapıp 24 saat hizmet verecek şeklinde halkımızın hizmetine sunacağız.Koyunoğlu mahallemizdeki Millet Kıraathanesi 08.00 ile 22.00 arasında hizmet vermesine rağmen, ikinci Millet Kıraathanemizin 24 saat boyunca hizmet verecek şekilde organizasyonunu yapacağız.  Çünkü bazı vatandaşlarımız gece gelip sabaha kadar ders çalışmak istediklerini bizimle paylaştılar. Gece ders çalışmayı daha verimli hale getirenler var, özellikle o talepler doğrultusunda böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
RECEP TAYYİP ERDOĞANMillet Kıraathanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt’ta moraller yerinde
Yeşilyurt’ta moraller yerinde
İslam tarihi dersleri başladı
İslam tarihi dersleri başladı
Engellilere istihdam için…
Engellilere istihdam için…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim