İkinci el araç satışında durgunluk

Yaz döneminin sonlarına yaklaşırken, oto pazarlarındaki kalabalıklar da devam ediyor. 2. el araç almak için pazara giden vatandaşlar hayal kırıklığıyla evlerine dönmek zorunda kalıyor. Kurulan oto pazarında araç satmak isteyenler alım olmamasından, araç almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından dert yanıyor.

Son günlerde piyasanın oldukça durgun olduğunu söyleyen satıcılar, “Ülkemize yapılan bu ekonomik saldırı neticesinde vatandaşlarımız da tedirgin oldu. İnsanlar araba alıp almamak konusunda ve elindeki aracı satmak konusunda tedirgin oluyor. Millet olarak bu sorunların hepsini çözeceğimize inanıyoruz. Doların yükselmesi ve sıfır araç fiyatlarının artması, 2. el piyasasını da yükseltti. Şimdi bir de yaz mevsimi olduğu için piyasa yüksek ama kışa doğru bizler de düşüş bekliyoruz. Araç sektörü yazın hareketli olur ama çok şükür eskisi gibi olmasa da yine araç satışı gerçekleştirdik” dediler. (Haber Merkezi – İHA) busabahmalatya.com