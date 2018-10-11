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İki lüks araç satışa çıkarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantıları başladı. İlk oturumda önemli gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, Belediye envanterine kayıtlı olan 2 lüks aracın ihtiyaç fazlası olduğu için satışa çıkarıldığı da gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu iki aracın Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret Odası için alındığı ve araçların ihaleye çıkartılarak satılacağı bilgisi de verildi.

İki lüks araç satışa çıkarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantıları başladı. İlk oturumda önemli gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, Belediye envanterine kayıtlı olan 2 lüks aracın ihtiyaç fazlası olduğu için satışa çıkarıldığı da gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu iki aracın Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret Odası için alındığı ve araçların ihaleye çıkartılarak satılacağı bilgisi de verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:33
İki lüks araç satışa çıkarıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısını dün gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Doğan Başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı.

ATİLLA KATIRCI UNUTULMADI 

Trambüs arızasını giderirken iş kazası sonrası hayatını kaybeden Atilla Katırcı’nın isminin yaşatılması amacıyla MAŞTİ kavşağında bulunan üst geçide isminin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Atilla Katırcı’nın ismi MAŞTİ kavşağında bulunan üst geçide verilecek.

KAPALI ÇARŞI’YA SU TAHSİLAT VEZNESİ...

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan İnönü Kapalı Çarşısı’nda yer alan 139 nolu bölümün su tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

İKİ LÜKS ARAÇ İHTİYAÇ FAZLASI...

Belediyeenvanterine kayıtlı olan 2 lüks araç ihtiyaç fazlası olduğu için satışa çıkarıldığıda gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda bu iki aracın Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret Odası için alındığı araçların ihaleye çıkartılarak,  Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret Odası'na satılacağı bilgisi de verildi.

Öte yandan Hacı Abdi Mahallesi'nde bir vatandaşın belediyeye bağışladığı taşınmazın yerine Hüsamettin Yıldırım Kültür Merkezi yapılacak.

Bu arada Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının ikinci oturumunu 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

SİNEM HATUN TAVUT

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