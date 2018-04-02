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İKİ ÇOCUĞU ANNESİZ KALDI

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ölen polis eşi Sevgi Korkut, memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İKİ ÇOCUĞU ANNESİZ KALDI

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ölen polis eşi Sevgi Korkut, memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:54
İKİ ÇOCUĞU ANNESİZ KALDI

Gaziantep-Nizip yolunun 25. kilometresinde yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan Sevgi Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Korkut’un Nizip Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olan eşi Ersoy Korkut, çocukları Müge (8), Bilgenur Korkut (10) ile yeğenleri Sema(4) ve Mahmut Kaan Şenol (4) da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Sevgi Korkut'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından memleketi Malatya’ya getirildi. Hekimhan ilçesinde ikindi namazı akabinde kılınan cenaze namazı sonrası Korkut’un cenazesi Karadere Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ile Korkut’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 02.04.2018 18:47
Anahtar Kelimeler:
Karadere MahallesiHekimhanSevgi KorkutTrafik Kazası
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