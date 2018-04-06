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İKİ BAŞKANDAN ALKIŞLANACAK POZ!

Malatya Ticaret Borsasında iki adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi resmi  olmayan sonuçlara göre belli oldu. Seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey ve Ramazan Özcan yarışıyordu.7 sandıkta 410 üyenin oy kullandığı seçimi Ramazan Özcan kazandı.

İKİ BAŞKANDAN ALKIŞLANACAK POZ!

Malatya Ticaret Borsasında iki adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi resmi  olmayan sonuçlara göre belli oldu. Seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey ve Ramazan Özcan yarışıyordu.7 sandıkta 410 üyenin oy kullandığı seçimi Ramazan Özcan kazandı.

06 Nisan 2018 Cuma 17:42
İKİ BAŞKANDAN ALKIŞLANACAK POZ!

Borsa binasında gerçekleşen seçimler, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında yapıldı.Kurulan toplam 7 sandıkta 410 üye oy kullandı. 7 komitenin 6'sının oyunu alan Ramazan Özcan resmi olmayan sonuçlara göre Malatya Ticaret Borsasının yeni başkanı seçildi.

Malatya Ticaret Borsasında bugün yapılan seçimlerde değişim rüzgarı esti. Seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey'i geçerek borsanın yeni başkanı olan Ramazan Özcan sonuçların açıklanmasının ardından borsaya gelerek, rakibi Gürsel Özbey ile kucaklaştı. İdris Payza ve diğer oda başkan adaylarının da yer aldığı görüşmede başkan adayları bir birlerini tebrik edip, başarılar dileyerek seçim sürecini değerlendirdi. Göreve gelen Özcan, "Bugün ne biz kazandık ne de Gürsel Bey kaybetti. Seçimin asıl kazananı Malatya oldu. Kayısıcı esnafımıza yeni sonuçlar hayırlı olsun. Bizden önceki arkadaşlarımızın hizmetlerini geliştirerek borsamızı daha da büyüterek devam edeceğiz" dedi.(busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 06.04.2018 18:11
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