 İHH’dan Başkan Gürkan’a ziyaret 

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, başta Afrin olmak üzere bazı bölgelerde yaşanan olumsuzluklar karşısında insani yardımlar noktasında nelerin yapılabileceği konusunda istişarede bulundu. İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “Biz IHH ailesi olarak Malatya’da ve ulusal bazda yaptığımız çalışmalar ile ilgili başkanımıza bilgi vermek vesilesi ile ziyarette bulunduk” dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, İHH’nın yaptığı faaliyetleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Biz kendilerinin çalışmalarını yakinen görüyoruz. Hakikaten faaliyetleri hem Malatya, hem de Türkiye nezdinde göz dolduracak hizmetlere ve yardımlara imza atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Afrin’de Malatya ile ilgili Malatya’nın milli ürünü diye tabir ettiğimiz kayısının dağıtımını ve bizzat oradaki kahraman askerlerimizi ziyaret etmeleri, hem Malatya, hem Battalgazi ve hem de ülkemiz nezdinde bir sempati topladı” diye konuştu.

