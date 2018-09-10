“İhalesi neden iptal edildi?”

Malatya eski devlet hastanesinin arsasının üzerine kurulacak olan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi yapımı için ikinci defa düzenlenen ve 28 Ağustos Salı günü yapılacağı açıklanan ihale iptal edilmesi, başta Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç olmak üzere, birçok vatandaş tarafından tepkilere neden oldu. Bir an önce hastanenin ihalesinin yapılmasını isteyen ve aynı zamanda İmarla ilgili problemlerini de dile getiren Mahalle Muhtarı İnanç, bir basın açıklaması düzenleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Battalgazi eski Devlet Hastanesi’nin yerine yeni bir devlet hastanesinin şart olduğunu dişle getiren Muhtar İnanç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğunu söyledi.

VEKİLLERİMİZ NEREDE?

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin ihalesinin iptal edildiğini dile getiren Muhtar İnanç, “Doğu’daki insanlar buraya tedavi olmaya geliyorlar. Ondan dolayı hastane kapasitesi yetersiz. Malatya eski devlet hastanesiyle ilgili yaklaşık 45 muhtarın imza ve mührüyle Cumhurbaşkanına, Başbakana, Sağlık Bakanlığına dilekçe gönderdik. Sonuç yok. Halk bunu istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Malatya’ya geldiğinde 300 yataklı hastane sözü verdi. Vekillerimiz nerede? Hastanenin 28 Ağustos Salı günü ihalesi yapıldı. İhalenin iptal gerekçesi olarak kriz gösterildi. Kriz varsa her tarafta var. Neden diğer ihaleler iptal olmuyor da Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’nin ihalesi neden iptal oluyor? Battalgazi belediyesine bağlı bütün muhtarlar konuya tepkililer. Vatandaşımız çok tepkili” şeklinde konuştu.

HALK BİZDEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR

İmar konusunda da eleştirilerde bulunan Muhtar İnanç, “Battalgazi Belediyesinde imar sorunu bir türlü çözülmüyor. Fahri Kayahan bölgesinde şuurlandırma yapılıyor da bu bölgede yapılmıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ‘okul yaparım ama arsaya verecek ödeneğimiz yoktur’ diyor. İmar sorunu sadece bizim mahallemizde değil, Battalgazi Belediyesi’nin diğer bölgelerinde de var. Battalgazi Belediyesi küçük bir belediye. Yeni kurulduğu için herhangi bir ödeneği yoktur. Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesine nasıl bakıyorsa Battalgazi ilçesine de bakmalı. Hepsini dengede tutmalı. Öncelikle bu bölgenin imarı çözülmeli. Yeşilyurt ilçesinde o sorun nasıl çözülüyorsa bu bölgede de o şekilde çözülmeli. Şu an imar sorunu çözülmüş olsaydı buraya bir yaşam merkezi yapacaktık. Mahallemizde yaklaşık 47 bin nüfusumuz bulunuyor ve hala bir muhtar evimiz yok. Halk bizden çok şey bekliyor” diye konuştu. busabahmalatya.com