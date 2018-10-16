İhale tamam

Yaptığı yazılı açıklama da, artan yolcu kapasitesinden dolayı ihtiyaca cevap veremeyen Malatya Havalimanı terminal binasının büyütülmesi konusundaki çalışmaların her aşamasının takip edildiğini belirten Çalık, “Malatya Havalimanı Terminal Binası Etüd ve Proje İşleri işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılarak, ihale sonuçlanmıştır. Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binasının Etüt ve Proje İşleri için yüklenici firma ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 3 Eylül 2018 tarihinde imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır. İşin süreci için yüklenici firmaya 250 günlük bir süre verilmiştir. Etüd ve Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardın yatırım programına alınacaktır” şeklinde bilgi verdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ MÜJDESİNİ MALATYALILARLA PAYLAŞMIŞTI”

Çalık, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binasının AK Parti’nin 24 Haziran seçim beyannamesinde yapılacak yatırımlar arasında da bulunduğunu da hatırlatarak, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs 2018’de Malatya Mitinginde ‘Malatya Havalimanının yolcu sayısı biz geldiğimizde 89 bindi, şimdi bu sayı 886 bin oldu. Her yıl artıyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Malatya Havalimanımızı daha önce yeni terminal binası dahil yatırımlarla büyüttük, modernize ettik. Bununla kalmıyor, Malatya’ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyor ve inşallah 2020 yılında hizmete alıyoruz.’ şeklinde Malatyalılara müjdesini paylaşmıştı. Proje kapsamında Terminal Binası, Apron Bariyer Binası, Isı Güç Merkezi Binası, Açık Otopark, İlave Apron, Yeni Taxiyolu bulunmaktadır. Etüt ve Proje çalışmalarının belirlenen zaman sürecinde bitmesi için takibini yapacağız.” (Haber Merkezi)