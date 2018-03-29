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İHALE 20 NİSAN YAPILACAK

Çalık: “Karakaya Baraj Gölünden Su Takviyesi Projesi bölge çiftçinin sorunlarını çözecek”

İHALE 20 NİSAN YAPILACAK

Çalık: “Karakaya Baraj Gölünden Su Takviyesi Projesi bölge çiftçinin sorunlarını çözecek”

29 Mart 2018 Perşembe 01:01
İHALE 20 NİSAN YAPILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi bölgesindeki sulama suyu sorunun çözümü için önemli projelerden birisi olan Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölünden Pompaj İle Su Takviyesi Yapılması Projesinde İnşaat çalışmalarına başlandığını belirterek, projenin toplam maliyetinin 12 milyon TL olduğunu bildirdi.


Çalık yaptığı yazılı açıklama da, “Battalgazi bölgesinde özelliklede Eskimalatya’da sulama sezonunda çiftçilerimizin yaşamış olduğu ciddi sıkıntılara çözüm bulmak için üzerinde durulan alternatif projelerden birisi olan Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölünden Pompaj İle Su Takviyesi Projesinde çalışmalar planlandığı şekilde yürütülüyor.  Proje de DSİ tarafından 26 Ocak 2018’te yapılan yapım ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi 7 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  DSİ tarafından yine proje kapsamında çelik boru alım ihalesi ise 20 Nisan 2018 tarihinde yapılacaktır.” şeklinde bilgi verdi.

TOPLAM MALİYETİ 12 MİLYON TL

Çalık, Malatya’da önemli bir projenin daha hayata geçirildiğini ve bölgedeki çiftçilerin sulama suyu konusunda yaşamış olduğu sorunların çözüm bulacağını belirterek, “Proje ile toplam 6 bin 718 hektar arazinin sulanmasını sağlayan Şahnahan B ve C kanallarına 65 metrelik 2 adet pompa ile Alişar mevkiinden toplam saniyede 2 metreküp su takviyesi sağlanacaktır. Projenin toplam maliyeti 12 milyon TL’dir. Malatyalı çiftçimize, üreticimize helal olsun.” dedi.bülten busabahmalatya.com
 

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Öznur ÇalıkKARAKAYA BARAJ GÖLÜSu Takviyesi Projesi
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