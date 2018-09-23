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İçmesuyu altyapısı yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Muhtelif İlçeler 2. Etap İçmesuyu Yapım İşi kapsamında Akçadağ Çobanuşağı, Bölüklü ve Kepez mahallelerinin toplam 9,5 kilometrelik içmesuyu altyapısını yeniledi.

İçmesuyu altyapısı yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Muhtelif İlçeler 2. Etap İçmesuyu Yapım İşi kapsamında Akçadağ Çobanuşağı, Bölüklü ve Kepez mahallelerinin toplam 9,5 kilometrelik içmesuyu altyapısını yeniledi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:07
İçmesuyu altyapısı yenileniyor

Malatya genelinde yaptığı altyapı çalışmalarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha sağlıklı hizmet ulaştırıyor. Altyapı yenileme çalışmaları kapsamında birçok mahallenin içmesuyu altyapısını yeniliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Muhtelif ilçeler kapsamında Akçadağ İlçesi Çobanuşağı, Bölüklü ve Kepez mahallelerinde 860 bin TL değerinde, toplam 9,5 kilometrelik içmesuyu altyapısı yenileme işini tamamladık. Buralara 4 adet de terfi merkezi yaptık. Diğer bir işimiz olan Muhtelif İlçeler 1. Etap İçmesuyu işi kapsamında Pütürge Gündeğer, Arguvan Çakmak, Hekimhan Dumlu ve Arapgir Düzcebudağı Mahallelerinde yaklaşık 14 kilometrelik içmesuyu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sağlam ve Modern bir altyapı için Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

İHA

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MASKİAkçadağErtan MumcuIçmesuyu
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