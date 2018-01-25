İÇME SUYU HATLARI ÇEKİLDİ

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlardan memnuniyetlerini belirten Doğanlar Mahallesi muhtarı, “Mahallemizdeki 22 mezramız su sıkıntısı yaşıyordu. Saniyede 22 litre su veren bir sondaj çalışması yapıldı. Bu sondaj çalışmasıyla 11 kilometrelik hat boyunca 18 mezramızın su sorunu çözüldü. Dervişler mezramızın Kırtekeler Mezramızın yukarısında 3 bin metrelik içme suyu hattı ve ek su deposu yapıldı. Mahallemizin içme suyu sorunu çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve MASKİ çalışanlarına teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

SAĞLAM GELECEK…

Malatya’nın altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalarımız devam ediyor. Akçadağ ilçemizde Doğanlar ve Ilıcak mahallelerinde içme suyu çalışmaları gerçekleştirdik. Doğanlar Mahallesi’nde 3 bin metrelik içme suyu hattı, sondaj çalışması ve su deposu inşası yaptık. Ilıcak Mahallesi’nde ise 4 bin 960 metrelik içme suyu hat çalışmasını tamamladık. Mahallelerdeki içme suyu sorununu çözerek vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturduk. Sağlam altyapı ile sağlam gelecek kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Malatya’mızın 50 yıllık geleceğini inşa etmek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten)