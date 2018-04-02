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İBADETHANELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi tarafından üç ayların başlaması ile birlikte ilçe genelinde bulunan ibadethanelerin temizliğinin yapılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Eskimalatya’da bulunan ve Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa edilen Ulu Cami’nin temizliği yapıldı.

İBADETHANELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi tarafından üç ayların başlaması ile birlikte ilçe genelinde bulunan ibadethanelerin temizliğinin yapılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Eskimalatya’da bulunan ve Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa edilen Ulu Cami’nin temizliği yapıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:50
İBADETHANELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce talepler doğrultusunda yapılan camilerin temizliği, üç ayların başlaması ile birlikte yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İran’daki Büyük Selçuklu İmparatorluğu cami mimari geleneğini Anadolu’da temsil eden tek örneği olan Ulu Cami’de titiz bir temizlik çalışması yapıldı. Malatya İl Müftülüğü çalışanlarından Yasin Özbek, Battalgazi Belediyesi’nin ibadethanelerin temizliğine yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Battalgazi’mizin verdiği bu hizmetinden dolayı tebrik ediyoruz. Ulu Cami’miz Malatya’mızda en büyük camimiz. Ve diğer çevrede bulunan köylerde, mahallelerde bulunan camilerimizin temizliği için belediyemizin göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİüç AylarMalatya Cami TemizlikBusabahmalatyaYasin Özbek
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