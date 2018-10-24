HZ. EBUBEKİR ANLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Genel Sekreter

Yardımcısı Metin Torun ve dersin müdavimleri katıldı. İlki panel olarak gerçekleştirilen dersler, “İslam

Tarihi Hulefa-i Raşidin I / Hz. Ebubekir Hayatı ve Dönemi” üst başlığıyla düzenleniyor. Derslerin

ikincisinde Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve çok sayıda eseriyle tanınmış Âlim Prof. Dr.

İhsan Süreyya Sırma “Hilafetine kadar Hz. Ebubekir” konusunu işledi.

Hz. Ebubekir’in Hicret esnasında Peygamber Efendimizin yol arkadaşı olması dolayısıyla Kur’an-ı

Kerim’de geçtiğini anımsatan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, çeşitli yönleriyle Hz. Ebubekir’i anlattı.

Peygamberimiz, Ebubekir’i işaret ediyor

Hz. Peygamber (S.A.V) hastalanınca Medine’deki Mescitte son bir hutbe okuduğuna işaret eden Prof.

Sırma, şunları kaydetti:

“O konuşmayı yaptıktan sonra Peygamberimiz diyor ki; Ey Müslümanlar; Ey Muhacirun, Ensar bir

yanlışlık yaparsa onu görmezlikten gelin. Ey Ensar, siz de Muhaciruna iyi bakın. Konuşmasından sonra

Ebubekir’e diyor ki ‘sen namazı kıldır’. Bu olay, daha sonra gelişen hadiseler açısından, günümüze kadar

gelen hadiseler açısından önemlidir. Neden? Resulullah (S.A.V) orada diğer sahabiler varken Ebubekir’e

diyor ‘imam ol’, bu bir işarettir aslında. Ve Ebubekir imam oluyor, Resulullah ona cemaat oluyor. Ve bu

namaz olayından önce yaptığı konuşmada Peygamberimiz ilginç bir şey daha söylüyor. Aslında O,

Ümmetini hazırlıyordu. Hz. Ebubekir için diyor ki; "Bütün kapıları kapatın, onunki açık kalsın".

Peygamber Efendimizin Hane-i Saadetleri ile Mihrap aynı sıradaydı, abdestini evden alır, doğrudan

doğruya geçer cemaatin önüne, namazı kıldırır. Hz. Ebubekir’in de aynı olacak. Onun için diyor ki;

"Ebubekir’inki hariç diğer bütün kapıları kapatın." Tabi bu biz tarihçiler için bir delildir.”

Hz. Ebubekir’in Halife olmasıyla ilgili olarak bir durum daha olduğunu aktaran Prof. Dr. Sırma, Hz.

Peygamber’in hasta yatağındayken; devlet sekreterliği görevini yürüten Hz. Osman’ı çağırarak

kendisinden sonra Hz. Ebubekir’e tabi olunması ile ilgili bir yazı yazdırarak ilan etmesini istediğini de

belirtti. Hatta yazı yazıldığı esnada tam isim söyleyecekken Peygamber Efendimizin bir baygınlık

yaşadığını ve o esnada Hz. Osman’ın da Hz. Ebubekir’in ismini yazdığını, Peygamberimizin kendisine

geldiğinde ne yazdığını sorduğunu ve Hz. Osman’ın da Hz. Ebubekir ismini yazdığını öğrenince “Allah

senden razı olsun, oraya kendi ismini de yazabilirdin ama Ebubekir’i yazdın. Haydi git şimdi ilan et” diye

buyurduğunu kaydetti.

Yoğun ilgi gören program, Prof. Sırma’nın akıcı üslubu ve öğrenim gördüğü sırada yaşadığı Paris anıları

ile dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı seyahatler dolayısıyla yaptığı paylaşımları büyük beğeni aldı.