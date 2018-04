HUZURU BOZDURMAYA NİYETİMİZ YOK!

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, Yazı İşleri Müdürü Türkan Yıldız ve muhabirler Tahir Özçelik ile Mutlu Sarıgül, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu ve personellerine teşekkür etti.

TEDBİRLER ALINIYOR

Konuşmasında suçların azaldığına dikkat çeken Dr. Urhal, “Bazı illerimizde suç ve suçluluk anlamında sayıların arttığını biz biliyoruz ama Malatya ölçeğinde biz daha iyiyiz. Suçlarda azalma eğilimi var. Almış olduğumuz tedbirlerle beraber ciddi anlamda mücadele ediyoruz ve suçların azaldığını da görüyoruz. Ama bununla beraber Türkiye’de kolektif bir mücadele var. Başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımız dahil 2018’i uyuşturucu ile mücadele yılı ilan etti. Ama bunun dışında trafik hadisesi de farklı bir boyutta cereyan ediyor. Ancak tedbirler alınıyor. İlimizde de tedbirler arttı. Hem ölümlü trafik kazaların azaltılması konusunda hem de diğer kazalarda mücadele ediyoruz” diye konuştu.

HER OLAYI AYRI AYRI ANALİZ EDİYORLAR

Her verinin tek tek analizinin yapıldığını belirten Dr. Urhal, “Rakamlarımız ortada, çalışmalarımız ortada; arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Her olayı ayrı ayrı analiz ediyorlar. Yani bu olay niye oldu? Sebebi nedir? Arkasında ne gibi gerçekler var? Hatta ilimizde meydana gelen yaralı kazaların her birini bireysel ölçekte mercek altına alıyoruz ve analiz ediyoruz. Soruyoruz, bu kaza neden meydana geldi? Sürücü hatası mı? Karayolları işaretlemesinde mi? Fiziki hatalardan mı? Bununla alakalı Akçadağ’da ölümlü bir kaza olmuştu. Yazıhan’da oldu. Her verilerin tek tek analizini yaptık. İl il kurumlara, paydaşlara gönderdik. Bundan sonraki süreçte kaza olmaması için bu tür tedbirleri almamız noktasında el birliği ile değerlendiriyoruz. Yine suçların yoğunlaştığını değerlendirdiğimiz mahalle olabilir, eğlence merkezi olabilir veya farklı noktalar olabilir. Oralarda da çok yoğun şok tedbirler uygulamak noktasında önlem alıyoruz. Bunlarda da iyi noktada olduğumuzu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BİZ MALATYA’YI SEVİYORUZ

“Baktığımızda bir yılda 2017 yılı içerisinde 7 bin civarında uygulama yapmışız” diyen Dr. Urhal, şunları kaydetti:

“Hem sabit uygulama noktalarında hem de bizim şok uygulamalarımızda ve bir yılda yaklaşık olarak 470 bine yakın kişinin genel bir toplamasını yapmışız. Bine yakın ruhsatsız silah, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirmişiz. Bunların her birinin bir olayda veya suçta kullanılabileceğini düşünürsek ciddi manada bir önleyici tedbir aldığımız ortaya çıkıyor. Hani biz diyoruz ya suçlar stabil duruyor, suçlar azalıyor. Nasıl azalıyor? Bu durum kendinden olmuyor ki. Bir boş bırakalım bakalım ortalığı, neler oluyor? O zaman birileri suç işleme eğilimi olan insanların farklı bir noktada daha farklı bir takım yöntemler geliştirerek, birtakım suçlar işleyebileceğini biz biliyoruz. Ama biz fırsat vermiyoruz. Ben geldiğimde Cezmi Kartay denmiyordu. Şimdi ise burada bir tane olay oluyor diyemezler. Çünkü orada öyle bir tedbir aldık ki hem resmi unsurumuz orada hem de sivil unsurlarımız orada. Aynı hadiseyi biz Kanalboyu’nda da uyguladık. Burada da sivil ve resmi unsurlarımız var ve kimseye fırsat vermiyoruz. Bunları neden yapıyoruz? Bizim görevimiz suç ve suçlu ile mücadele etmek. Dolayısıyla kanun hakimiyetini sağlamak, huzuru temin etmek. Bizim ölçülerimiz belli ve en güzel değerlendirmeyi yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüz. Oraya baktığımız zaman da olumlu değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Biz Malatya’yı seviyoruz. Buranın huzurunu da kimseye bozdurmaya niyetimiz yok. Çünkü burası güzel ve örnek şehir.”

CİDDİ BİR GELİŞME

BUSABAH gazetesi adına Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutlayan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ise, “Yaptığınız görev itibariyle hakikaten çok önemli ve mukaddes bir görev icra ediyorsunuz. Cezmi Kartay’a özellikle değindiniz. Hakikaten özel teşekkür ediyoruz. Malatya’da bir olay olduğunda ilk aklımıza gelen yer oraydı. Başka hiçbir yer aklımıza gelmiyordu. Uzun zamandan beri orada olayın olmaması çok ciddi bir gelişme. Polis teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümünden dolayı BUSABAH ailesi olarak ziyaret ederek, polisimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Haftanızı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi