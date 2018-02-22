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HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu gerçekleştirildi. Genel Başkan Hüseyin Onur yeniden başkan seçildi.

HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu gerçekleştirildi. Genel Başkan Hüseyin Onur yeniden başkan seçildi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:07
HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurulun divan başkanlığını yapan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Gün vatana, bayrağa, ezana sahip çıkma günü. Biri eksilirse hepsi gider. Malatya esnaf ve sanatkar olarak dünyanın karşısında dimdik duran devletimizin, milletimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve gözbebeğimiz Ordumuzun yanındayız” dedi.

Genel kurulda konuşan MESOB Başkanı Keskin, Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye için çok önemli bir süreç olduğunu ifade ederek, “Gün vatana, bayrağa, ezana daha fazla sahip çıkma günüdür. Biri eksilirse hepsi gider. Malatya esnaf ve sanatkar olarak dünyanın karşısında dimdik duran devletimizin, milletimizin, gözbebeğimiz Ordumuzun ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz ve Ordumuzun zaferi için duacıyız. Bugün dünden daha güçlü olarak birliğimizi göstermek zorundayız. Şu durumu hiçbir zaman unutmamalıyız: Hilal'in parlamadığı yerde Kuran'da kapanıyor, Bayrağın dalgalanmadığı yerde dinde çiğneniyor. Vatan olmadı mı minarelerde susar. Sahip çıkacağımız değerler bellidir. Dini değerlere sahip çıkarken sarılacağımız tek rehber Kuran-ı Kerim’dir. FETÖ gibi yapılanmalara ve FETÖ’nün yedek oyuncularına karşıda her zaman tedbirli olmalıyız. Cami cemaati bize yeter” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR

Keskin, “Esnaf ve sanatkarımızın sorun ve taleplerine başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci ve Hükumetimizin değerli üyeleri her zaman sahip çıkmıştır. Esnafımıza verilen destekler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve ilçe belediye başkanlarımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Hüseyin Onur başkanlığındaki yönetim kuruluna Mehmet Akay, Ramazan yıldız, İbrahim Özhasar, Ahmet Turan Beşirik, Ömer Sadi Bıçkıcı ve Mehmet Karadağ seçilirken, denetim kuruluna ise Ümit Kemal Tatar, Metin Ay ve Bilal Kızılırmak getirildiler.(Bülten)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Pütürge Esnaf Ve Sanatkarlar OdasıGenel Başkan Hüseyin OnurHüseyin Onur
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