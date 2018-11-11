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Hurdacılara tepki devam ediyor

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan hurdalık isyan ettirmeye devam ediyor.

Hurdacılara tepki devam ediyor

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan hurdalık isyan ettirmeye devam ediyor.

11 Kasım 2018 Pazar 10:38
Hurdacılara tepki devam ediyor

Yeşiltepe bölgesinde bulunan ve Seyran Mahallesi ile Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi arasında yer alan hurdacılar,  vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Çok tepki gösterilmesine rağmen hurdacıların kaldırılması gerektiğini dile getiren ve bu problemin bir an önce ortadan kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, BUSABAH’a konuşarak yetkililerden yardım istediler.

Bu problemin sadece Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve Seyran Mahallesi’nin sorunu olmadığını ifade eden Nazım Yıldırım isimli vatandaş, hurdacıların kendilerine her yönden zarar verdiğini ileri sürdü.

BU KONUDA MUSDARİPİZ

Mağduriyetlerinin artık giderilmesini isteyen Yıldırım, “Ben hurdacılık yapan insanlara sözüm yok. Asıl problemimiz yakılan lastikler, evlerimizi istila eden fareler. Lastik yakıldığı zaman evlerimizin içerisinde bile duramıyoruz kokudan. Ne çamaşır asılabiliyor ne de camlar ve kapılar açılabiliyor. Bizler bu konuda muzdaripiz. Muhtarımıza söylüyoruz, o gerekli olan yerlere söylüyor, gazetelere, televizyonlara konuşuyor ama bu bir işe yaramıyor. Bu konuyu tekrar dile getirmek istedik. Mağduriyetimizin artık giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

SEÇİM GELİYOR…

Kendilerinin vatandaş gözüyle görülmediğini iddia eden Sevim Koçer isimli vatandaş da, “Keşke belediye başkanları burada bir hafta kalsalar. Bakalım bizler ne demek istiyoruz, kendilerinden ne istiyoruz? Bizi insan yerine koyan yok. Tüm vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemize rağmen maalesef vatandaş gözüyle görülmüyoruz. Seçimden seçime gelip, yağlı, ballı dilleriyle gözümüzün içine baka baka yalanlar söyleyerek oy istiyorlar. Bir seçim daha geliyor bakalım. Bize yine ‘hurdacıları kaldırıp başka yere taşıyacağız sözünü’ verecekler mi?” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Hoca Ahmet Yesevi MahallesiHurdacılara Tepki
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