Hurda mı, israf mı?

Malatya’da toplu taşıma problemleri henüz çözülmemişken, MOTAŞ’a ait Yeşiltepe’de bulunan otoparkın görüntüleri yeni bir tartışma başlattı. Ekonomik krizin etkisini hissettirdiği, her yeni gün israfın önüne geçip, tasarruf tedbirlerinin masaya yatırıldığı kamu kurum ve kuruluşlarında hurdaya çıkarılan otobüslerin son hali bu ne turşu bu ne perhiz dedirtti. Merkeze bağlı bazı mahallelere araç eksiği yüzünden hat çekilemezken, Malatya Açık Oto Pazarı’nın hemen arkasında, Şehir Mezarlığı yolunun yanı başında kaderine terk edilen otobüsler, görenlerin içini sızlatıyor.

ARAÇ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Adeta bir araba mezarlığını andıran alanda otobüslerin hangi kritere göre ve nasıl hurdaya ayrıldığı bilinmiyor. Bazı araçların hala işler vaziyette ve modern görünümde olmasına karşın neden otoparkta kızgın güneşin altında bekletildiği bilinmezken, bazı araçların ise sökülmüş, parçalanmış ve çevrede vahşi depolanmış hali görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor. MOTAŞ tarafından işe yarayan parçaları değerlendirildiği öne sürülen araçların diğer kısımları ise geri dönüşüme gönderiliyor. Fakat aylardır araç mezarlığına dönen otoparktaki araç sayısının her geçen gün artması dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR, ARAÇLARIN KALDIRILMASINI İSTİYOR

MOTAŞ’tan bugüne kadar geri dönüşüme gönderildiği ifade edilen araçlardan ne kadar gelir elde edildiği paylaşılmazken, araçların gerçekten geri dönüşümle mi ekonomiye kazandırıldığı yoksa hurdaya çekilerek, özelleştirilen yeni hatlara yer mi açıldığı ise tam olarak bilinmiyor. Araçların hurda olsa bile şehrin işlek bir bölgesinde böylesine bekletilmemesini ve vahşice depolanmaması gerektiğini belirten çevre sakinleri ise araçların bölgeden kaldırılmasını istiyor.

VENKLİLER İSYAN ETMİŞTİ…

Arabaların çok seyrek geldiğinden şikayet eden vatandaşların yanı sıra Venkli vatandaşlar, “Venk’te yaşıyoruz. Uzun zamandır MOTAŞ’tan araba istiyoruz verilmiyor. Araç olmadığı bahane ediliyor. Araçların bu şekilde çürümeye bırakılması, milli servetin böyle heba edilmesi vicdanımızı sızlatıyor” demişlerdi. busabahmalatya.com