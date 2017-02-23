Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, haşere üreme alanlarının tespiti ve üreme kaynaklarının kurutulması için yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Lastiklerin çevreye gelişigüzel atılmasından dolayı kemirgenlerin, zararlı haşerelerin ve özellikle de sivrisineklerin bahar aylarının ilk dönemlerinde larvalarını bıraktığı ve ürediği yerler olduğu belirtilen açıklamada, “Bir otomobil lastiği içerisinde büyüyen larvalar, bulundukları mahalleyi rahatsız edecek miktarda binlerce sivrisinek üretebilmektedir. Üreyen bu haşereyle mücadele etmek için de yüksek maliyetli kimyasallar ve mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda kimyasal uygulamayı asgariye indirmek amacıyla daha etkili ve kalıcı yöntem olan fiziksel mücadele yöntemi kapsamında atıl haldeki kullanılmayan araç lastikleri toplanmaktadır. Arıca bu lastiklerin vatandaşlar tarafından yakılarak çevre kirliliğine sebep olmasının da önüne geçilmektedir” denildi.

GELİR SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi ilaçlama personelleri tarafından toplanan hurda lastikler sayesinde; çevre ve hava kirliliğinin önüne geçilmesinin yanı sıra, haşere ile mücadelede de önemli başarılar sağlandığı belirtildi. Ayrıca şu ana kadar toplanan 7 binin üzerindeki araç lastiğinin geri dönüşüme kazandırılarak, Büyükşehir Belediyesine gelir sağlanacağı da kaydedildi.



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