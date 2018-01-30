Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

 ‘Hünerli Eller’ sergisi 

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlikler çerçevesinde ‘Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi’ Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde açıldı. 

 ‘Hünerli Eller’ sergisi 

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlikler çerçevesinde ‘Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi’ Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde açıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 18:15
 ‘Hünerli Eller’ sergisi 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine kalabalık bir vatandaş topluluğu katılırken, sergideki ürünler yoğun ilgi gördü. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sergideki ürünlerin, kursiyerlerin ne kadar yetenekli olduğunu gösterdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin Malatya’nın her noktasında olduğunu belirten Başkan Ahmet Çakır, "Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi bölgeye önemli bir hizmet veriyor. Şu ana kadar buraya 20 bin kişi gelerek kurslardan ve spor aktivitelerinden faydalandı. Bu merkezimizde 8-10 dalda kurslar veriliyor. Kurslara gösterilen ilgi çok güzel. Birçok mahallemize bu özellikte tesisler kurduk” dedi.


“Malatya’nın her noktasını inşa ediyoruz”
Amaçlarının Malatya’yı daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline dönüştürmek olduğunu kaydeden Başkan Çakır, konuşmasına özetle şöyle devam etti:
“Malatya'nın her noktasını inşa ediyoruz. Şehrin tüm altyapısını yeniliyoruz. Örnek nitelikte caddeler, kavşaklar düzenliyoruz. Yeni bulvarlar açıyoruz. Kültür merkezleri, spor merkezleri, sanat sokaklarımız, çocuklarımıza yönelik külliyelerimiz her kesim tarafından büyük ilgi görüyor. Sadece bu merkeze 20 bin kişinin gelmesi, Büyükşehrin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Önemli olan fiziki yapıların yapılması değil, buralarda ne kadar insanımıza ulaştığımızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Müzik dinletisi ve çocuk defilesi
Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde enstrüman kurslarına katılan kursiyerlerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından, giyim kursuna katılan kursiyerlerin ürettikleri çocuk giysileri düzenlenen çocuk defilesiyle katılımcıların beğenisine sunuldu.
Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi’nin 2 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar, tüm bayanların ziyaretine açık olduğu belirtildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ‘Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi’Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür Ve Spor Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOTOĞRAFÇILAR YETİŞİYOR
FOTOĞRAFÇILAR YETİŞİYOR
Özalper Parkı engelliler için yeniden düzenlenecek
Özalper Parkı engelliler için yeniden düzenlenecek
Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde bayrak değişimi
Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde bayrak değişimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim