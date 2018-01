 ‘Hünerli Eller’ sergisi 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine kalabalık bir vatandaş topluluğu katılırken, sergideki ürünler yoğun ilgi gördü. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sergideki ürünlerin, kursiyerlerin ne kadar yetenekli olduğunu gösterdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin Malatya’nın her noktasında olduğunu belirten Başkan Ahmet Çakır, "Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi bölgeye önemli bir hizmet veriyor. Şu ana kadar buraya 20 bin kişi gelerek kurslardan ve spor aktivitelerinden faydalandı. Bu merkezimizde 8-10 dalda kurslar veriliyor. Kurslara gösterilen ilgi çok güzel. Birçok mahallemize bu özellikte tesisler kurduk” dedi.



“Malatya’nın her noktasını inşa ediyoruz”

Amaçlarının Malatya’yı daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline dönüştürmek olduğunu kaydeden Başkan Çakır, konuşmasına özetle şöyle devam etti:

“Malatya'nın her noktasını inşa ediyoruz. Şehrin tüm altyapısını yeniliyoruz. Örnek nitelikte caddeler, kavşaklar düzenliyoruz. Yeni bulvarlar açıyoruz. Kültür merkezleri, spor merkezleri, sanat sokaklarımız, çocuklarımıza yönelik külliyelerimiz her kesim tarafından büyük ilgi görüyor. Sadece bu merkeze 20 bin kişinin gelmesi, Büyükşehrin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Önemli olan fiziki yapıların yapılması değil, buralarda ne kadar insanımıza ulaştığımızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Müzik dinletisi ve çocuk defilesi

Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde enstrüman kurslarına katılan kursiyerlerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından, giyim kursuna katılan kursiyerlerin ürettikleri çocuk giysileri düzenlenen çocuk defilesiyle katılımcıların beğenisine sunuldu.

Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi’nin 2 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar, tüm bayanların ziyaretine açık olduğu belirtildi.