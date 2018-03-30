HÜKÜMLÜLER İŞ KURABİLECEK

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, KOSGEB ve Malatya Çalışma ve İş Kurumunun birlikte düzenlemiş olduğu Girişimcilik Eğitimi 4 iş günü ve 32 saat olarak gerçekleştirildi.

Düzenlenen bu eğitime toplamda 22 eski hükümlü katıldı ve bunlardan 19 tanesi girişimcilik belgesini almaya hak kazandı. Eski hükümlülerin almış oldukları bu belge ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne hibe desteği kapsamında 30 bin 442 TL,Malatya KOSGEB’e ise 150 bin TL’lik kendi işyerini kurabilmelerine yönelik proje başvurusunda bulunabilecekler.

CEZASINI ÇEKMİŞ HÜKÜMLÜLER, KENDİLERİNİ İFADE EDECEK

Bu eğitim ile hükümlülerin sosyal hayata uyumları sağlanılarak kendilerine ait iş yerlerini kurabilmeleri ve bu itibarla cezasını çekmiş olan hükümlülerin toplumda kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade edebilmeleri hedefleniyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Onarıcı Adalet ’anlayışı ile suçtan etkilenmiş ve suç işlemiş bireylerin suçtan kaynaklanan sorunların çözümünde toplumu oluşturan bireylerle birlikte hareket edilmesinin önemi vurgulandı. busabahmalatya.com