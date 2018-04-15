HÜKÜM VERİLEN 30 KİŞİ YAKALANDI

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, yakalanan 30 kişinin suçları ve hükümleri şöyle:

“Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Cinsel taciz suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A.N. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.K isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KUMAR OYNAMAK İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMAK

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.H. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ifadeye yönelik olarak Ürgüp Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.U. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Hozat Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Bursa Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.O.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI

Karşılıksız çek suçundan 9 yıl 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yaralama suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.S.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Başkasına intihara yönlendirme veya teşvik etme suçundan ifadeye yönelik olarak Polatlı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Ş isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Uyuşturucu madde kabul etme veya bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Ö isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.B. isimli şahısAranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde 11 Mart 2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde 4 Nisan 2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.G. isimli şahıs, 05.04.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde 4 Nisan 2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı H.Ö.M. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”busabahmalatya.com