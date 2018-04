''HUKUKUN ÜSTÜN OLMASI DEMEK...''

Ziyarette ilk olarak konuşan Baro Başkanı Av. Enver Han, tüm meslektaşlarının Avukatlar Gününü kutlayarak, ziyaret nedeniyle Kiraz ve beraberindeki CHP'lilere teşekkür etti. Barolar hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiye, insan haklarına önem veren bir yapısı olduğunu belirterek, "Bu gün de tüm barolar ve hukukçular hukukun üstünlüğüne önem veriyoruz. Hukukun üstün olması demek vatandaşın rahat etmesi ve yargı önünde eşit davranılması anlamını taşımaktadır" dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz da Baro Başkanı Enver Han ve avukatların gününü kutlayarak, "Biz hukukun üstünlüğünü savunmaya çalışan ve bu konuda önemli mücadeleler veren korkmadan, yılmadan belki aynı zamanda layık demokratik Cumhuriyetin de sağlam kalması için önemli mücadele veren bütün avukatlarımızın öncelikle Avukatlar Gününü yürekten kutluyoruz. Hukuk sisteminin güçlü sac ayağından birisi avukatlık dolayısıyla insanların aslında savunma hakkını elde edebilecek en önemli meslek kurumlarından birisidir. Onun için avukatlarımızı önemsiyoruz, barolarımızı önemsiyoruz, bu anlamda barolarımızın faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. OHAL'le birlikte bütün kesimlerinde sorunlar yaşandığını belirten Kiraz, "Tabi son dönmelerde gerçekten hukukun üstünlüğü noktasında önemli zedelenmelerin maalesef söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabi OHAL'le birlikte aslında toplumun bütün kesimlerinde önemli sorunlar yaşanıyorken en önemli sorunlar adalet mekanizmasında, hukuk sisteminde yaşanıyor. Dolayısıyla en başta OHAL' in kaldırılmasına ve Türkiye'nin demokratikleşme sürecine avukatların ve hukukçuların mutlaka katkı sunması gerektiğini düşünüyoruz, bu konuda ses olması gerektiğini de düşünüyoruz. Tabi bezi her zaman hukukun üstünlüğüne inanan ve hukukun günü geldiğinde hepimize gerekli olacağına inanan bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Bu anlamda hukuk her zaman yara almadan en üst seviyede olmalı, hem avukatlarımızın mesleklerini icra ederken hem hukukçularımızın mesleklerini icra ederken en üst seviyelerde olması gerekir, bu anlamda hem savunma hem de diğer konulardaki haklarımız tanırken bunun sağlanması noktasında bütün düzenlemelerin yapılmasından yana olan bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Malatya'da da gerçekten baromuzun bu konuda gayret ve çabalarını görüyoruz, kendilerini bu konuda kutlamak istiyoruz. Daha güzel günlere, adaletin, hukukun daha üst seviyelerde olduğu günlerde buluşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.