HUBUBAT VE ALIÇ SİRKESİ ÜRETİMİ ARTACAK

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı,dün yapılan üçüncü oturumla tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Başkanlık etti. Saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 14 Şubat 2018 tarihli toplantının karar özeti kabul edilirken, bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya bırakıldı.

BAŞKAN ÇAKIR'A YETKİ

Gündem maddeleri arasında yer alan Kuzey ilçeler içme suyu amaçlı sondaj kuyuları açılması, içme suyu inşaatlarının AG-OG Enerji Nakil Hattı Yapımı, güney ilçeler içme suyu deposu, terfi binası ve fosseptik inşaatı işi, muhtelif ilçelerde 1. etap içme suyu yapımı, güney ilçeler içme suyu amaçlı sondaj kuyularının açılması ve MASKİ hizmet alımında bulunan içme suyu depo ve terfi merkezlerinin bakım ve onarım işi nedeniyle kullanılacak olan krediler için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.

Toplantıda hububat üretiminin artırılması ile alıç sirkesi üretim tesisi nedeniyle Doğu Anadolu Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİ) tarafından Arguvan ve Hekimhan Belediyesine tahsis edilecek olan makine ve ekipmanların hizmete sunulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesi hakkındaki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi de kabul edildi.

TESİS İÇİN TEŞEKKÜR

Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş; hububat ve alıç sirkesi üretim tesisi için sürdürdükleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine teşekkür ettiklerini söylediler.

Ayrıca cazibe merkezinde (kerpiç konaklar) E blok, zemin katta 1 adet, 1. katta 2 adet dairenin MOTAŞ’a 10 yıllığına verilmesi kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısının 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. busabahmalatya.com